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Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão trong 24 giờ tới

Thứ Năm, 14:24, 23/07/2026
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VOV.VN - Áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông Philippines đã mạnh lên cấp 7 và được dự báo sẽ phát triển thành bão trong 24 giờ tới. Khi đi vào vùng biển phía đông bắc Bắc Biển Đông, bão có khả năng đạt cấp 10-11, giật cấp 13, gây gió mạnh, sóng lớn và biển động dữ dội.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 13h ngày 23/7, tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 17,2 độ Vĩ Bắc, 128,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm đạt cấp 7, giật cấp 9, di chuyển theo hướng tây bắc với tốc độ khoảng 25 km/h.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 25 km/h và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 13h ngày 24/7, tâm bão dự kiến ở khoảng 19 độ Vĩ Bắc, 123 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 100 km về phía đông bắc, cường độ cấp 8, giật cấp 10.

Ap thap nhiet doi co kha nang manh len thanh bao trong 24 gio toi hinh anh 1

Đến 13h ngày 25/7, bão tiếp tục mạnh thêm khi đi vào vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông. Tâm bão ở khoảng 21,4 độ Vĩ Bắc, 118,3 độ Kinh Đông, cường độ mạnh cấp 10-11, giật cấp 13. Vùng nguy hiểm trên biển nằm trong khoảng từ 19-23 độ Vĩ Bắc, phía đông kinh tuyến 116,5 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai do bão ở mức cấp 3 đối với vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông.

Trong 48-72 giờ tiếp theo, bão chủ yếu di chuyển theo hướng tây bắc với tốc độ 15-20 km/h và có xu hướng suy yếu dần.

Do ảnh hưởng của bão, từ chiều tối 24/7, vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9; vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11, giật cấp 13. Sóng biển cao phổ biến 2-4 m, riêng khu vực gần tâm bão cao 3-5 m, biển động dữ dội.

Cơ quan khí tượng cảnh báo tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm có nguy cơ cao chịu ảnh hưởng của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn, cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão để chủ động phòng tránh.

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Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, hướng vào Bắc Biển Đông

VOV.VN - Áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông Philippines đang tăng cường độ và có khả năng mạnh lên thành bão trong 48 giờ tới khi đi vào vùng biển phía đông bắc Bắc Biển Đông. Cơ quan khí tượng cảnh báo, từ đêm 24/7, khu vực này sẽ có gió mạnh, sóng lớn, biển động, tàu thuyền cần chủ động phòng tránh.

PV/VOV.VN
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