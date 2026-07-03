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Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 1, đang hướng về Vịnh Bắc Bộ

Thứ Sáu, 05:42, 03/07/2026
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VOV.VN - Sáng 3/7, áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía Tây Bắc đặc khu Hoàng Sa đã mạnh lên thành bão, trở thành cơn bão số 1 năm 2026, có tên quốc tế là MAYSAK.

Theo Trung tâm Dự báo KTVV Quốc gia, lúc 4h ngày 3/7, tâm bão ở khoảng 17,3 độ Vĩ Bắc; 110,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc đặc khu Hoàng Sa, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 120km về phía Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 8 (62-74km/h), giật cấp 10. Bão di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 10km/h.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão sẽ đổi hướng di chuyển theo Bắc Tây Bắc với tốc độ 10-15km/h. Đến 4h ngày 4/7, tâm bão ở khu vực ven biển phía Tây đảo Hải Nam, tiếp tục duy trì cường độ cấp 8, giật cấp 10.

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Hình ảnh dự kiến hướng đi của bão số 1. (Nguồn: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia)

Đến 4h ngày 5/7, bão được dự báo di chuyển vào khu vực vùng biển Quảng Ninh - Hải Phòng, vẫn giữ sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10. Sau đó, bão tiếp tục đi theo hướng Bắc, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới khi đi vào khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) trong ngày 6/7.

Biển Đông và Vịnh Bắc Bộ biển động rất mạnh

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10; sóng biển cao từ 2-4m, gần tâm bão từ 3-5m, biển động rất mạnh.

Từ đêm 3/7, vùng ảnh hưởng mở rộng ra Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu. Điều kiện thời tiết nguy hiểm có thể gây lật, chìm tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch; đồng thời ảnh hưởng đến hoạt động nuôi trồng thủy sản, khu neo đậu và các công trình ven biển.

Từ chiều 4/7, khu vực ven biển các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng và Hưng Yên có khả năng xuất hiện gió mạnh cấp 6, vùng gần tâm bão cấp 7-8, giật cấp 9-10. Sóng biển cao 2-3m, nước dâng do bão khoảng 0,2-0,3m.

Gió mạnh có thể làm tốc mái nhà, gãy đổ cây xanh, biển quảng cáo, ảnh hưởng đến hệ thống điện, thông tin liên lạc và giao thông. Sóng lớn kết hợp nước dâng có nguy cơ gây ngập cục bộ tại các khu vực cửa sông, bãi triều, vùng trũng thấp và tác động đến hệ thống đê kè ven biển.

Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa rất to

Từ đêm 3/7 đến hết ngày 5/7, Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa được dự báo có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm; riêng khu vực Đông Bắc Bộ từ 150-250mm, có nơi trên 350mm.

Mưa lớn kéo dài làm gia tăng nguy cơ ngập úng tại đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp; đồng thời tiềm ẩn nguy cơ lũ trên các sông, suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo các địa phương, lực lượng chức năng và người dân, đặc biệt là ngư dân, chủ tàu thuyền và các khu vực ven biển, thường xuyên theo dõi diễn biến của bão, cập nhật các bản tin dự báo, cảnh báo và chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống thiên tai theo hướng dẫn của cơ quan chức năng.

Văn Ngân/VOV.VN
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