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Thời tiết ngày 3/7: Hà Nội và Bắc Bộ mưa dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to

Thứ Năm, 21:00, 02/07/2026
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VOV.VN - Ngày 3/7, Hà Nội và nhiều tỉnh Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ xuất hiện mưa to. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong mưa dông; nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 31-34 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 24h qua, Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào, dông rải rác, cục bộ mưa to. Từ 7h-15h, nhiều nơi ghi nhận lượng mưa trên 70mm, trong đó trạm Vân Đình (Hà Nội) đạt 138,8mm.

Dự báo từ đêm 3 đến ngày 4/7, Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 30-70mm, cục bộ trên 120mm. Đêm 2/7, Bắc Bộ, Thanh Hóa đến Huế, duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa dông, cục bộ mưa to. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh trong các cơn dông.

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Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước đêm 2, ngày 3/7

TP. Hà Nội: Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.

Tây Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Đông Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Cao nguyên Trung Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều và đêm có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều và đêm có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

TP. Hồ Chí Minh: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều và đêm có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ

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Thời tiết hôm nay 2/7: Hà Nội mưa dông, Bắc Bộ có nơi mưa rất to

VOV.VN - Thời tiết hôm nay 2/7, Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, mưa tập trung vào đêm và sáng, cục bộ có nơi mưa to. Tại Bắc Bộ, đặc biệt khu vực vùng núi và trung du, mưa vừa, mưa to đến rất to có thể xuất hiện, tiềm ẩn nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

PV/VOV.VN
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