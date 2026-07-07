Lấy mẫu ADN phục vụ công tác xác định thân nhân của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên

Từ sáng sớm, ông Huỳnh Văn Mười (60 tuổi) và ông Huỳnh Văn Nhỏ (58 tuổi) được hướng dẫn, đưa đến Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Hòa Khánh để lấy mẫu sinh phẩm ADN, phục vụ công tác đối sánh với mẫu ADN từ hài cốt liệt sĩ vừa được quy tập.

Tại đây, lực lượng y tế cũng đang tổ chức thu mẫu sinh phẩm ADN cho khoảng 400 thân nhân liệt sĩ trên địa bàn xã Hòa Khánh và các xã lân cận. Trước trường hợp đặc biệt của gia đình ông Huỳnh Văn Mười, nhiều gia đình đã tự nguyện nhường lượt để hai anh em ông Huỳnh Văn Mười được lấy mẫu trước, nhằm sớm phục vụ công tác đối chiếu, xác minh danh tính liệt sĩ Huỳnh Văn Quên.

Lực lượng y tế thu nhận mẫu sinh phẩm ADN ông Huỳnh Văn Mười (áo chấm bi) và ông Huỳnh Văn Nhỏ để phục vụ công tác đối chiếu, xác minh danh tính liệt sĩ Huỳnh Văn Quên. (Ảnh: C.T)

Ông Huỳnh Văn Mười và ông Huỳnh Văn Nhỏ cho biết, mặc dù có sự khác biệt về tên trong các giấy tờ liên quan, nhưng cả đều cho rằng liệt sĩ Huỳnh Văn Quên rất có thể là người anh cả của gia đình, người đã mất liên lạc từ năm 1968.

Trao đổi với phóng viên VOV, ông Huỳnh Văn Nhỏ xúc động cho biết, suốt đêm qua ông gần như không ngủ được, chỉ mong trời sáng để được đi lấy mẫu ADN, sớm có kết quả đối chứng và có cơ hội đón anh trai trở về với gia đình sau nhiều năm xa cách.

Theo ông Mười và ông Nhỏ, liệt sĩ Huỳnh Văn Quên là anh cả trong gia đình có 11 anh chị em, tham gia cách mạng và nhập ngũ khi mới 16 tuổi. Đến năm 1968, khi 22 tuổi, ông Quên mất liên lạc với gia đình.

“Khi còn nhỏ, tôi được mẹ kể rất nhiều về anh hai. Gia đình xác định anh tham gia trận đánh tại khu vực cầu Chữ Y năm 1968 rồi mất tin tức từ đó đến nay. Hằng nay gia đình vẫn tổ chức đám giỗ cho anh vào mùng 3 Tết”, ông Nhỏ xúc động chia sẻ.

Trước đó, sau khi biết tin lực lượng chức năng Quân khu 7 và TP.HCM tìm thấy hài cốt liệt sĩ cùng giấy tờ mang tên Huỳnh Văn Quên tại Công viên Lê Thị Riêng, ông Huỳnh Văn Mười ở xã Vàm Cỏ, Tây Ninh (Long An cũ) đã chủ động liên hệ với chính quyền địa phương và cơ quan quân sự để cung cấp thông tin.

Tuy nhiên, theo Bộ Tư lệnh TP.HCM, trong quá trình đối chiếu hồ sơ, cơ quan chức năng ghi nhận có sự khác biệt về thông tin liệt sĩ.

Cụ thể, giấy báo tử do Quân khu 9 cấp trước đây cho gia đình ghi tên liệt sĩ là Huỳnh Văn Quyên, hy sinh ngày 2/3/1968. Trong khi đó, Bằng Tổ quốc ghi công lại ghi tên Huỳnh Văn Quên, trùng với thông tin trên giấy tờ được tìm thấy cùng hài cốt tại Công viên Lê Thị Riêng.

Việc lấy mẫu và giám định ADN thân nhân là bước cần thiết nhằm củng cố cơ sở khoa học, đối chiếu chính xác danh tính liệt sĩ, tránh nhầm lẫn trong quá trình xác nhận thân nhân liệt sĩ.