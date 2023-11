Bà Rịa - Vũng Tàu trở thành Thành phố thuộc Trung ương vào 2030

Trong đó, bổ sung dự kiến phương án cụ thể về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 và 2026-2030.

Bà Rịa - Vũng Tàu sát nhập đơn vị hành chính cấp huyện, trở thành Thành phố thuộc Trung ương vào năm 2030 (ảnh: Lưu Sơn)

Cụ thể, trong giai đoạn 2023-2025, đối với cấp huyện, sẽ sát nhập trên cơ sở giữ nguyên hiện trạng toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của huyện Long Điền và huyện Đất Đỏ thành 1 đơn vị (còn 7 đơn vị thay vì 8 như hiện nay).

Đối với cấp xã, sắp xếp 9 đơn vị hành chính cấp xã thành 4 đơn vị. Trong đó, sáp nhập phường Phước Hiệp và phường Phước Trung (TP Bà Rịa); sát nhập xã Lộc An và xã Phước Hội, xã Long Mỹ và thị trấn Phước Hải (huyện Đất Đỏ); sáp nhập 3 xã: An Nhứt, An Ngãi và Tam Phước (huyện Long Điền).

Đến năm 2030, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ hoàn thành sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã còn lại.

Cũng tại nghị quyết này, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ điều chỉnh điểm a khoản 3 mục IV Quy hoạch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó đến năm 2030, Bà Rịa – Vũng Tàu cơ bản đủ tiêu chuẩn của thành phố trực thuộc Trung ương.