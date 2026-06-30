Ba tàu đánh bắt xa bờ bốc cháy khi đang neo đậu trên sông ở Nghệ An

Theo ông Hồ Văn Thanh, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Phú, vụ cháy xảy ra vào khoảng hơn 6h30 phút cùng ngày. Thời điểm này, người dân phát hiện khói và lửa bốc lên từ một tàu cá đang neo đậu trên sông Hầu, khu vực thuộc thôn Tân An, xã An Hòa (cũ), nay là xã Quỳnh Phú, cách cửa biển Lạch Quèn khoảng 5 km. Ngọn lửa sau đó lan sang hai tàu cá neo đậu bên cạnh.

Hiện trường vụ cháy. (Ảnh cắt từ video)

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, người dân sử dụng bình chữa cháy để dập lửa nhưng không hiệu quả. Các chủ tàu ở khu vực lân cận đã nhanh chóng di chuyển tàu đến vị trí an toàn nhằm ngăn đám cháy lan rộng.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ đã điều động hai xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác dập lửa. Do các tàu được đóng bằng gỗ và trên tàu có chứa dầu máy nên ngọn lửa bùng phát mạnh, gây nhiều khó khăn cho công tác chữa cháy.

Đến khoảng 7h50 phút, đám cháy được khống chế hoàn toàn.

Theo lãnh đạo UBND xã Quỳnh Phú, vụ cháy không gây thiệt hại về người, tuy nhiên cả ba tàu cá đều bị cháy, hư hỏng nặng. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.