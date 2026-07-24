Bắc Bộ mưa lớn đến 200mm, cảnh báo lũ quét, sạt lở đất nhiều địa phương

Bắc Bộ mưa lớn, nhiều nơi trên 200mm

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm 23/7 và sáng 24/7, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông, vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to.

Mưa lũ gây thiệt hại tại Sơn La

Lượng mưa đo từ 19h ngày 23/7 đến 8h ngày 24/7 tại một số nơi đạt mức cao như: Minh Quang (Tuyên Quang) 139,2mm; Tân Thái (Thái Nguyên) 121,2mm; Phú Lộc (Phú Thọ) 87,4mm; Pha Khinh (Sơn La) 85,4mm.

Dự báo từ sáng 24/7 đến hết ngày 25/7, Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 40-100mm, cục bộ có nơi trên 200mm.

Từ chiều 24/7 đến hết ngày 25/7, khu vực Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến từ 30-70mm, cục bộ có nơi trên 150mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xuất hiện mưa cường suất lớn, trên 100mm trong 3h.

Ngoài ra, chiều tối và đêm 24/7, khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Huế và duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa từ 10-30mm, cục bộ có nơi trên 50mm.

Tại khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, dự báo có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 80mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Theo dự báo, từ đêm 25/7, mưa lớn tại Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An sẽ giảm dần. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét và mưa đá ở mức cấp 1.

Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại nhiều tỉnh miền Bắc

Trong 24h qua (từ 9h ngày 23/7 đến 9h ngày 24/7), nhiều địa phương ở Bắc Bộ ghi nhận mưa vừa đến mưa rất to. Một số điểm có lượng mưa lớn như Pha Kinh (Sơn La) 90,6mm; Phú Lộc (Phú Thọ) 87,8mm; Cảm Nhân (Lào Cai) 121mm; Tân Thái (Thái Nguyên) 121mm; Hà Lang (Tuyên Quang) 160mm.

Trong 9h gần nhất (từ 0h đến 9h ngày 24/7), khu vực Cao Bằng và Quảng Ninh tiếp tục có mưa vừa đến mưa to. Một số nơi ghi nhận lượng mưa cao như Vĩnh Quang 1 (Cao Bằng) 68mm và Phình Hồ (Quảng Ninh) 66,6mm.

Mô hình độ ẩm đất cho thấy nhiều khu vực tại các địa phương này đã gần bão hòa, trên 85%, hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Trong 3-6h tới, các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên và Quảng Ninh tiếp tục có mưa với lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, có nơi trên 80mm. Phú Thọ và Cao Bằng có mưa từ 10-30mm, cục bộ trên 50mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo trong 6h tới có nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã, phường thuộc các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Cao Bằng và Quảng Ninh.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy ở mức cấp 1.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, lũ quét và sạt lở đất có thể gây tác động nghiêm trọng đến môi trường, đe dọa tính mạng người dân, gây ách tắc giao thông cục bộ, làm hư hại các công trình dân sinh, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất và phát triển kinh tế - xã hội.

Cơ quan chức năng khuyến cáo các địa phương tiếp tục rà soát các điểm nghẽn dòng chảy, khu vực có nguy cơ cao để chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh, ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do mưa lớn gây ra.