English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Điện Biên cảnh báo nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất sau mưa lớn kéo dài

Thứ Năm, 15:20, 23/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực ở Điện Biên có nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất do đất đã bão hòa nước. Từ đầu năm đến nay, thiên tai đã gây thiệt hại hơn 53 tỷ đồng, chính quyền khuyến cáo người dân chủ động phòng tránh.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Điện Biên, từ 18h ngày 22/7 đến 6h ngày 23/7, trên địa bàn tỉnh Điện Biên xảy ra mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Mô hình độ ẩm đất cho thấy nhiều khu vực đã đạt hoặc gần đạt trạng thái bão hòa, với độ ẩm trên 85%. Hệ thống cảnh báo lũ quét, sạt lở đất của Cục Khí tượng Thủy văn, tại thời điểm 7h ngày 23/7, các khu vực Na Sang, Mường Pồn được cảnh báo ở mức rất cao; Tủa Thàng, Sín Chải ở mức cao; các khu vực Nậm Kè, Sính Phình, Mường Mùn, Chiềng Sinh và nhiều địa bàn khác ở mức trung bình. 

Cơ quan khí tượng nhận định, mưa lớn trong thời gian ngắn có thể làm gia tăng nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất ở khu vực đồi núi, ngập úng tại vùng trũng thấp và các khu đô thị; đồng thời có thể gây thiệt hại đối với nhà ở, công trình hạ tầng, sản xuất nông nghiệp và đe dọa an toàn tính mạng người dân.

Dien bien canh bao nguy co rat cao xay ra lu quet, sat lo dat sau mua lon keo dai hinh anh 1
Tỉnh Điện Biên đang cảnh báo nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất sau mưa lớn kéo dài

Trước diễn biến thời tiết phức tạp, ngành chức năng khuyến cáo người dân thường xuyên cập nhật thông tin dự báo, cảnh báo mưa lũ; không di chuyển qua ngầm tràn, khu vực có nguy cơ sạt lở hoặc nước chảy xiết; sẵn sàng sơ tán khi có yêu cầu của chính quyền để bảo đảm an toàn về người và tài sản

Theo báo cáo của UBND tỉnh Điện Biên, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã ghi nhận 23 đợt thiên tai, ảnh hưởng tới 43/45 xã, phường. Thiên tai đã làm 1 người chết, 6 người bị thương; 803 nhà ở bị ảnh hưởng; gần 985ha cây trồng bị thiệt hại; 198 con gia súc, gia cầm bị chết hoặc cuốn trôi; hơn 6ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị ảnh hưởng. Ngoài ra, 19 điểm trường, 140 tuyến giao thông, 23 công trình thủy lợi và cấp nước sinh hoạt cùng nhiều công trình hạ tầng khác bị hư hỏng. Thiệt hại ước tính khoảng 53,4 tỷ đồng.

lu-quet.jpg

Từ nay đến cuối năm tình hình mưa lũ, sạt lở diễn biến ra sao?

VOV.VN - Dù số lượng bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông từ nay đến cuối năm 2026 được dự báo thấp hơn trung bình nhiều năm, các chuyên gia khí tượng cảnh báo nguy cơ mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất vẫn ở mức cao do tác động của hiện tượng El Nino đang mạnh dần.

Vũ Lợi/VOV-Tây Bắc
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Mưa lớn gây sạt lở, chia cắt nhiều tuyến giao thông ở Điện Biên
Mưa lớn gây sạt lở, chia cắt nhiều tuyến giao thông ở Điện Biên

VOV.VN - Mưa lớn kéo dài liên tục diện rộng trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã gây sạt lở nghiêm trọng tại nhiều tuyến quốc lộ và tỉnh lộ, khiến giao thông ách tắc. Lực lượng chức năng đang tổ chức phân luồng và khẩn trương khắc phục để đảm bảo giao thông.

Mưa lớn gây sạt lở, chia cắt nhiều tuyến giao thông ở Điện Biên

Mưa lớn gây sạt lở, chia cắt nhiều tuyến giao thông ở Điện Biên

VOV.VN - Mưa lớn kéo dài liên tục diện rộng trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã gây sạt lở nghiêm trọng tại nhiều tuyến quốc lộ và tỉnh lộ, khiến giao thông ách tắc. Lực lượng chức năng đang tổ chức phân luồng và khẩn trương khắc phục để đảm bảo giao thông.

Điện Biên di dời khẩn cấp 10 hộ dân khỏi vùng có nguy cơ sạt lở
Điện Biên di dời khẩn cấp 10 hộ dân khỏi vùng có nguy cơ sạt lở

VOV.VN - Mưa lớn kéo dài khiến sườn đồi phía sau khu dân cư tại tổ dân phố 2, xã Na Sang, tỉnh Điện Biên xuất hiện vết nứt lớn, đe dọa an toàn của nhiều hộ dân. Chính quyền địa phương đã khẩn trương di dời 10 hộ dân đến nơi an toàn, đồng thời kiến nghị đầu tư các công trình phòng chống sạt lở để bảo vệ lâu dài khu dân

Điện Biên di dời khẩn cấp 10 hộ dân khỏi vùng có nguy cơ sạt lở

Điện Biên di dời khẩn cấp 10 hộ dân khỏi vùng có nguy cơ sạt lở

VOV.VN - Mưa lớn kéo dài khiến sườn đồi phía sau khu dân cư tại tổ dân phố 2, xã Na Sang, tỉnh Điện Biên xuất hiện vết nứt lớn, đe dọa an toàn của nhiều hộ dân. Chính quyền địa phương đã khẩn trương di dời 10 hộ dân đến nơi an toàn, đồng thời kiến nghị đầu tư các công trình phòng chống sạt lở để bảo vệ lâu dài khu dân

Mưa lớn gây thiệt hại hơn 1,5 tỷ đồng tại xã Na Sang, Điện Biên
Mưa lớn gây thiệt hại hơn 1,5 tỷ đồng tại xã Na Sang, Điện Biên

VOV.VN - Mưa lớn kéo dài trong đêm 8 và rạng sáng 9/7 đã gây sạt lở đất tại nhiều khu vực trên địa bàn xã Na Sang, tỉnh Điện Biên, làm hư hại nhà ở, hoa màu, gia súc và nhiều công trình hạ tầng.

Mưa lớn gây thiệt hại hơn 1,5 tỷ đồng tại xã Na Sang, Điện Biên

Mưa lớn gây thiệt hại hơn 1,5 tỷ đồng tại xã Na Sang, Điện Biên

VOV.VN - Mưa lớn kéo dài trong đêm 8 và rạng sáng 9/7 đã gây sạt lở đất tại nhiều khu vực trên địa bàn xã Na Sang, tỉnh Điện Biên, làm hư hại nhà ở, hoa màu, gia súc và nhiều công trình hạ tầng.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục