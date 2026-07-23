Điện Biên cảnh báo nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất sau mưa lớn kéo dài

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Điện Biên, từ 18h ngày 22/7 đến 6h ngày 23/7, trên địa bàn tỉnh Điện Biên xảy ra mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Mô hình độ ẩm đất cho thấy nhiều khu vực đã đạt hoặc gần đạt trạng thái bão hòa, với độ ẩm trên 85%. Hệ thống cảnh báo lũ quét, sạt lở đất của Cục Khí tượng Thủy văn, tại thời điểm 7h ngày 23/7, các khu vực Na Sang, Mường Pồn được cảnh báo ở mức rất cao; Tủa Thàng, Sín Chải ở mức cao; các khu vực Nậm Kè, Sính Phình, Mường Mùn, Chiềng Sinh và nhiều địa bàn khác ở mức trung bình.

Cơ quan khí tượng nhận định, mưa lớn trong thời gian ngắn có thể làm gia tăng nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất ở khu vực đồi núi, ngập úng tại vùng trũng thấp và các khu đô thị; đồng thời có thể gây thiệt hại đối với nhà ở, công trình hạ tầng, sản xuất nông nghiệp và đe dọa an toàn tính mạng người dân.

Tỉnh Điện Biên đang cảnh báo nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất sau mưa lớn kéo dài

Trước diễn biến thời tiết phức tạp, ngành chức năng khuyến cáo người dân thường xuyên cập nhật thông tin dự báo, cảnh báo mưa lũ; không di chuyển qua ngầm tràn, khu vực có nguy cơ sạt lở hoặc nước chảy xiết; sẵn sàng sơ tán khi có yêu cầu của chính quyền để bảo đảm an toàn về người và tài sản

Theo báo cáo của UBND tỉnh Điện Biên, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã ghi nhận 23 đợt thiên tai, ảnh hưởng tới 43/45 xã, phường. Thiên tai đã làm 1 người chết, 6 người bị thương; 803 nhà ở bị ảnh hưởng; gần 985ha cây trồng bị thiệt hại; 198 con gia súc, gia cầm bị chết hoặc cuốn trôi; hơn 6ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị ảnh hưởng. Ngoài ra, 19 điểm trường, 140 tuyến giao thông, 23 công trình thủy lợi và cấp nước sinh hoạt cùng nhiều công trình hạ tầng khác bị hư hỏng. Thiệt hại ước tính khoảng 53,4 tỷ đồng.