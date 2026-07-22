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Bắc Bộ sắp hứng đợt mưa rất lớn, yêu cầu sẵn sàng sơ tán dân

Thứ Tư, 15:01, 22/07/2026
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VOV.VN - Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia vừa có công điện khẩn gửi UBND các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ, yêu cầu khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó với đợt mưa lớn dự báo diễn ra từ đêm 23 đến 25/7, trong bối cảnh nhiều địa phương vừa hứng chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ, đặc biệt tại Lai Châu.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 23/7 đến 25/7, khu vực Bắc Bộ sẽ xuất hiện mưa vừa đến mưa to, tổng lượng mưa phổ biến từ 70-150mm, nhiều nơi có thể vượt 250mm. Đáng chú ý, một số khu vực có nguy cơ xảy ra mưa với cường độ trên 100mm chỉ trong 3 giờ, làm gia tăng nguy cơ ngập úng đô thị, lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại các sườn dốc.

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Bắc Bộ sắp hứng đợt mưa rất lớn, yêu cầu sẵn sàng sơ tán dân, ứng phó với lũ quét, sạt lở

Trước diễn biến thời tiết nguy hiểm, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia yêu cầu các địa phương theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai; kịp thời thông tin đến chính quyền cơ sở và người dân để chủ động các biện pháp phòng tránh.

Các địa phương được yêu cầu khẩn trương huy động lực lượng khắc phục hậu quả đợt mưa lũ vừa qua, đồng thời rà soát các khu vực có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất để chủ động di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn, đặc biệt tại những địa bàn đã xảy ra mưa lớn.

Ban Chỉ đạo cũng yêu cầu tổ chức lực lượng canh gác tại các ngầm, tràn, tuyến đường bị ngập hoặc có nguy cơ sạt lở; kiên quyết không cho người và phương tiện lưu thông khi không bảo đảm an toàn. Các đơn vị cần chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư và phương tiện để xử lý sự cố, bảo đảm giao thông trên các tuyến đường huyết mạch.

Đối với các hồ chứa, nhất là thủy điện nhỏ, thủy lợi nhỏ và các công trình xung yếu, các địa phương phải kiểm tra, rà soát phương án vận hành, bố trí lực lượng trực để sẵn sàng xử lý mọi tình huống phát sinh.

Bên cạnh đó, các chủ lồng bè, phương tiện thủy, công trình xây dựng ven sông và hoạt động khai thác khoáng sản được yêu cầu chủ động triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn trước nguy cơ lũ.

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia cũng yêu cầu tăng cường kiểm tra các tuyến đê, thực hiện nghiêm chế độ tuần tra, canh gác trong mùa mưa lũ; đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng ứng phó với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá để người dân chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại.

Các địa phương phải duy trì chế độ trực ban nghiêm túc và thường xuyên báo cáo tình hình về Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia để kịp thời chỉ đạo, xử lý các tình huống phát sinh.

Văn Ngân/VOV.VN
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