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Bắc Bộ mưa rất to đến hết ngày 18/7, có nơi trên 300mm

Thứ Năm, 09:22, 16/07/2026
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VOV.VN - Đêm 15 và sáng 16/7, khu vực vùng núi Bắc Bộ và cao nguyên Trung Bộ có mưa, mưa vừa, rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, lượng mưa từ 19h ngày 15/7 đến 8h ngày 16/7 phổ biến 20-60mm, một số nơi trên 100mm như: Tủa Sín Chải (Lai Châu) 191,6mm; Tủa Thàng (Điện Biên) 160,1mm; Hải Sơn (Quảng Ninh) 156,6mm; Quang Bình (Tuyên Quang) 114,4mm.

Từ ngày 16 đến hết ngày 18/7, vùng núi, trung du Bắc Bộ và Quảng Ninh tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 80-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300mm.

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Mưa lớn ở Hà Nội

Chiều tối và đêm 16/7, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi trên 80mm, mưa tập trung vào chiều và đêm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xuất hiện mưa cường suất lớn, trên 100mm trong 3 giờ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 19/7, vùng núi và trung du Bắc Bộ vẫn duy trì mưa, mưa vừa và dông với lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét và mưa đá ở cấp 1.

Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị và khu công nghiệp; đồng thời làm gia tăng nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại các sườn dốc.

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Mưa gió quật ngã nhiều cây xanh, đè trúng ô tô ở TP.HCM

Mưa lớn kèm gió giật mạnh khiến nhiều cây xanh trên địa bàn phường Bà Rịa, TPHCM (khu vực TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) bật gốc, ngã đổ. Trong đó, một cây đổ trúng ô tô 7 chỗ đang lưu thông, gây hư hỏng phương tiện.

PV/VOV.VN
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