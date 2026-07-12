Mưa gió quật ngã nhiều cây xanh, đè trúng ô tô ở TP.HCM
Mưa lớn kèm gió giật mạnh khiến nhiều cây xanh trên địa bàn phường Bà Rịa, TPHCM (khu vực TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) bật gốc, ngã đổ. Trong đó, một cây đổ trúng ô tô 7 chỗ đang lưu thông, gây hư hỏng phương tiện.
Khoảng 11h30 ngày 12/7, cây xanh có đường kính gốc khoảng 40cm trên đường Nguyễn Tất Thành bất ngờ bật gốc, đổ trúng ô tô 7 chỗ đang lưu thông.
Nhận tin báo, lực lượng dân quân tự vệ, Đội CSGT Nam Sài Gòn cùng lực lượng chức năng phường Bà Rịa nhanh chóng có mặt, phân luồng giao thông, cưa cắt và di dời cây xanh để bảo đảm an toàn, sớm khôi phục lưu thông.
Các phương tiện được hướng dẫn thay đổi lộ trình qua khu vực để đảm bảo an toàn.
Một người dân sống gần hiện trường trên đường Nguyễn Tất Thành cho biết, ngoài việc đè trúng ô tô, tán cây còn suýt trúng một người đi xe máy. May mắn, người này kịp tăng ga thoát khỏi khu vực nên không bị thương.
Cơn mưa kéo dài hơn 30 phút vào trưa nay cũng khiến một số cây xanh tại các khu vực lân cận trên địa bàn phường Bà Rịa bị ngã đổ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.