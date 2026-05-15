Đồng bằng Bắc Bộ và miền Đông Nam Bộ còn nắng nóng đến hết 16/5

Thứ Sáu, 14:13, 15/05/2026
VOV.VN - Ngày 16/5, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ tiếp tục xảy ra nắng nóng, có nơi trên 37°C. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ cháy nổ, hỏa hoạn và mất nước do nền nhiệt duy trì ở mức cao.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 15/5, Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk xuất hiện nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ lúc 13h phổ biến từ 35-38°C, có nơi trên 38°C.

Một số địa phương ghi nhận nhiệt độ cao như Kim Bôi (Phú Thọ) 38,3°C, Sơn Hòa (Đắk Lắk) 38,8°C. Độ ẩm tương đối lúc 13h phổ biến từ 50-55%.

Tại Nam Bộ, nắng nóng tiếp tục duy trì với nhiệt độ phổ biến 35-36°C, có nơi trên 36°C. Độ ẩm tương đối phổ biến từ 50-55%.

Dự báo ngày 16/5, khu vực đồng bằng Bắc Bộ và miền Đông Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36°C, có nơi trên 36°C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 55-60%. Các khu vực khác ở Bắc Bộ và Nam Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35°C.

Cơ quan khí tượng nhận định, từ ngày 17/5, nắng nóng sẽ kết thúc tại đồng bằng Bắc Bộ và miền Đông Nam Bộ.

Trong khi đó, từ ngày 16-17/5, khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37°C, có nơi trên 37°C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%.

Dự báo từ ngày 18/5, nắng nóng diện rộng tại khu vực Trung Bộ sẽ chấm dứt.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo, nắng nóng kết hợp độ ẩm không khí giảm thấp có nguy cơ gây cháy nổ, hỏa hoạn tại khu dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Người dân cũng cần đề phòng tình trạng mất nước, kiệt sức khi hoạt động lâu ngoài trời.

Cơ quan khí tượng lưu ý, nhiệt độ thực tế ngoài trời có thể cao hơn dự báo từ 2-4°C, thậm chí cao hơn tại các khu vực có bề mặt hấp thụ nhiệt mạnh như bê tông, đường nhựa.

