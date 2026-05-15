  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Nắng nóng gay gắt bao trùm Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ

Thứ Sáu, 08:42, 15/05/2026
VOV.VN - Ngày 15-16/5, nhiều khu vực ở Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục xảy ra nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt trên 38°C. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ cháy nổ, hỏa hoạn và tình trạng mất nước do nền nhiệt duy trì ở mức cao.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 14/5, khu vực Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk đã xuất hiện nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ phổ biến từ 35-38°C, có nơi trên 38°C.

Mọi người ra đường những ngày này nên chuẩn bị kỹ lưỡng khẩu trang, găng tay, kính chống nắng...

Một số địa phương ghi nhận nhiệt độ rất cao như Chợ Rã (Thái Nguyên) 38,4°C; Nam Định và Phủ Lý (Ninh Bình) cùng đạt 38,4-38,5°C; Con Cuông (Nghệ An) 38,3°C; Đồng Hới (Quảng Trị) 38,1°C; Ba Tơ (Quảng Ngãi) 39,3°C; Tuy Hòa (Đắk Lắk) 38,5°C.

Tại Nam Bộ, nắng nóng cũng diễn ra trên diện rộng với nhiệt độ phổ biến 35-36°C, có nơi trên 37°C như Tây Ninh 37,5°C và Biên Hòa (Đồng Nai) 37,3°C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%.

Dự báo trong ngày 15/5, khu vực Bắc Bộ (trừ Điện Biên, Lai Châu), từ Thanh Hóa đến TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38°C, có nơi trên 38°C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45-50%, thời gian nắng nóng kéo dài từ 11-16 giờ.

Khu vực Nam Bộ tiếp tục có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36°C, có nơi trên 36°C. Thời gian nắng nóng kéo dài từ 12-16 giờ.

Sang ngày 16/5, Bắc Bộ và Trung Bộ vẫn duy trì nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ phổ biến 35-37°C, có nơi trên 37°C.

Cơ quan khí tượng nhận định, từ ngày 17/5, nắng nóng diện rộng ở Bắc Bộ có khả năng kết thúc. Trong khi đó, nắng nóng tại Trung Bộ có thể kéo dài đến hết ngày 17/5.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo, do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp độ ẩm không khí giảm thấp, nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn tại khu dân cư tăng cao do nhu cầu sử dụng điện tăng mạnh. Ngoài ra, người dân có thể bị mất nước, kiệt sức nếu tiếp xúc lâu ngoài trời trong điều kiện nhiệt độ cao.

Cơ quan khí tượng cũng lưu ý, nhiệt độ thực tế ngoài trời có thể cao hơn dự báo từ 2-4°C, thậm chí cao hơn tại các khu vực có bề mặt hấp thụ nhiệt mạnh như bê tông, đường nhựa.

Gia tăng bệnh về da mùa nắng nóng

VOV.VN - Thời tiết nắng nóng trong những ngày hè đang trở thành “tác nhân” khiến các bệnh về da gia tăng nhanh chóng. Các bác sĩ cảnh báo, nhiệt độ cao kết hợp với môi trường ẩm ướt và mồ hôi tiết nhiều đã tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn, nấm phát triển, khiến làn da dễ bị tổn thương.

4 trường hợp không nên uống nước mía dù thời tiết nắng nóng

VOV.VN - Nước mía là thức uống giải khát phổ biến trong ngày hè nhờ vị ngọt dễ uống và khả năng làm mát nhanh. Tuy nhiên, không phải ai cũng phù hợp; nếu sử dụng không đúng cách hoặc lạm dụng, nước mía có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, đặc biệt với một số nhóm đối tượng cần hạn chế.

Trời nắng nóng nên ăn gì để cơ thể “hạ nhiệt” nhanh?

VOV.VN - Khi bước vào giai đoạn nắng nóng kéo dài, cơ thể dễ rơi vào tình trạng mất nước, mệt mỏi và suy giảm sức đề kháng. Vì vậy, lựa chọn chế độ ăn uống hợp lý không chỉ giúp làm mát cơ thể mà còn góp phần duy trì thể trạng ổn định trong những ngày oi bức.

Bác sĩ "bật mí” cách bảo vệ da hiệu quả mùa nắng nóng

VOV.VN - Bên cạnh việc chăm sóc sức khỏe những ngày nắng nóng kéo dài thì việc bảo vệ da đúng cách cũng không kém phần quan trọng, bởi thời tiết khó chịu này dễ làm chúng ta mắc nhiều bệnh về da.

Gia tăng bệnh mẩn ngứa khắp người, nấm da chân do nắng nóng đầu mùa

VOV.VN - Dù mới đầu hè, nhiều khu vực ở Trung Bộ đã ghi nhận nền nhiệt vượt ngưỡng 40°C. Tại Hà Nội, nắng nóng khiến số ca mắc các bệnh về da gia tăng. Theo dự báo, thủ đô sẽ bước vào “đỉnh nóng” trong khoảng ngày 11–12/4, với nhiệt độ cao nhất có thể lên tới 39°C, nhiệt độ cảm nhận có thể lên khoảng 43-44°C.

