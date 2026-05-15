Nắng nóng gay gắt bao trùm Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 14/5, khu vực Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk đã xuất hiện nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ phổ biến từ 35-38°C, có nơi trên 38°C.

Mọi người ra đường những ngày này nên chuẩn bị kỹ lưỡng khẩu trang, găng tay, kính chống nắng...

Một số địa phương ghi nhận nhiệt độ rất cao như Chợ Rã (Thái Nguyên) 38,4°C; Nam Định và Phủ Lý (Ninh Bình) cùng đạt 38,4-38,5°C; Con Cuông (Nghệ An) 38,3°C; Đồng Hới (Quảng Trị) 38,1°C; Ba Tơ (Quảng Ngãi) 39,3°C; Tuy Hòa (Đắk Lắk) 38,5°C.

Tại Nam Bộ, nắng nóng cũng diễn ra trên diện rộng với nhiệt độ phổ biến 35-36°C, có nơi trên 37°C như Tây Ninh 37,5°C và Biên Hòa (Đồng Nai) 37,3°C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%.

Dự báo trong ngày 15/5, khu vực Bắc Bộ (trừ Điện Biên, Lai Châu), từ Thanh Hóa đến TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38°C, có nơi trên 38°C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45-50%, thời gian nắng nóng kéo dài từ 11-16 giờ.

Khu vực Nam Bộ tiếp tục có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36°C, có nơi trên 36°C. Thời gian nắng nóng kéo dài từ 12-16 giờ.

Sang ngày 16/5, Bắc Bộ và Trung Bộ vẫn duy trì nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ phổ biến 35-37°C, có nơi trên 37°C.

Cơ quan khí tượng nhận định, từ ngày 17/5, nắng nóng diện rộng ở Bắc Bộ có khả năng kết thúc. Trong khi đó, nắng nóng tại Trung Bộ có thể kéo dài đến hết ngày 17/5.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo, do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp độ ẩm không khí giảm thấp, nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn tại khu dân cư tăng cao do nhu cầu sử dụng điện tăng mạnh. Ngoài ra, người dân có thể bị mất nước, kiệt sức nếu tiếp xúc lâu ngoài trời trong điều kiện nhiệt độ cao.

Cơ quan khí tượng cũng lưu ý, nhiệt độ thực tế ngoài trời có thể cao hơn dự báo từ 2-4°C, thậm chí cao hơn tại các khu vực có bề mặt hấp thụ nhiệt mạnh như bê tông, đường nhựa.