Bắc Ninh đề xuất mẫu biển quảng cáo để người dân tham khảo

Biển hiệu quảng cáo tại các tuyến phố kinh doanh ở Bắc Ninh liên tục thay đổi theo hoạt động thương mại, dịch vụ. Chỉ qua vài tin nhắn, một tấm biển có thể được đặt làm và nhanh chóng lắp đặt trước cửa hàng. Tuy nhiên, không phải chủ cơ sở nào cũng nắm rõ quy định về kích thước, vị trí treo hay cách thể hiện tiếng Việt và tiếng nước ngoài.

Chấn chỉnh từ cơ sở, nâng cao ý thức chấp hành

Phường Kinh Bắc có gần 300 cơ sở kinh doanh, dịch vụ, tập trung trên các tuyến phố Ngọc Hân Công Chúa, Nguyễn Cao, Âu Cơ, Đỗ Trọng Vỹ, Trần Quốc Toản và Ngô Gia Tự. Nhu cầu sử dụng biển hiệu song ngữ khá phổ biến, nhất là tại các cơ sở có người nước ngoài tham gia hoạt động kinh doanh.

Theo báo cáo của Đoàn kiểm tra liên ngành phường Kinh Bắc, từ ngày 21/4 đến 30/6/2026, lực lượng chức năng rà soát 45 cơ sở, kiểm tra trực tiếp 24 cơ sở. Trong đó, 12 cơ sở không phát hiện vi phạm; 10 cơ sở được nhắc nhở, hướng dẫn và yêu cầu cam kết khắc phục; 2 cơ sở bị xử phạt hành chính với tổng số tiền 20 triệu đồng.

Từ ngày 5 đến 8/10, địa phương tiếp tục rà soát sơ bộ 112 cơ sở, kiểm tra trực tiếp 28 cơ sở. Qua đó, phát hiện 28 biển vẫy, biển di động đặt không đúng quy định; 20 băng rôn quảng cáo chưa bảo đảm yêu cầu về nội dung, chữ viết hoặc kích thước; 3 cơ sở có biển hiệu sử dụng chữ nước ngoài chưa phù hợp. Đoàn kiểm tra lập biên bản, yêu cầu các cơ sở liên quan cam kết khắc phục, đồng thời vận động hơn 20 cơ sở tự tháo dỡ băng rôn quảng cáo không đúng quy định.

Không chỉ những biển hiệu đang sử dụng, tại một số địa điểm đã ngừng kinh doanh, chuyển địa điểm hoặc trả mặt bằng, biển quảng cáo cũ vẫn chưa được tháo dỡ. Trong khi đó, các loại biển vẫy, biển di động dễ dàng được thu dọn khi kiểm tra nhưng khó kiểm soát việc đặt trở lại. Đây là những tồn tại được phường Kinh Bắc xác định cần tiếp tục theo dõi, xử lý.

Lãnh đạo Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND phường Kinh Bắc cho biết: “Qua kiểm tra, chúng tôi nhận thấy nhiều sai sót về biển hiệu có thể phòng tránh nếu cơ sở kinh doanh được hướng dẫn ngay từ đầu. Vì vậy, bên cạnh việc chấn chỉnh vi phạm, phường sẽ tăng cường phối hợp với các đơn vị thiết kế, in ấn và thi công quảng cáo để tư vấn đúng quy định, hạn chế tình trạng biển đã lắp đặt mới phải chỉnh sửa, tháo dỡ.”

Tại phường Võ Cường, nơi có 11.201 người nước ngoài sinh sống, làm việc, biển hiệu bằng nhiều ngôn ngữ được sử dụng phổ biến tại các cơ sở thương mại, dịch vụ. Việc thay đổi chủ kinh doanh, tên cửa hàng hoặc loại hình hoạt động cũng kéo theo nhu cầu thay mới biển hiệu thường xuyên.

Ông Nguyễn Ngọc Hiếu, Chủ tịch UBND phường Võ Cường, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tăng cường công tác quản lý nhà nước về trật tự đô thị và biển hiệu quảng cáo trên một số tuyến phố chuyên doanh trên địa bàn phường, ngày 9/10/2026.

Trong 9 tháng năm 2026, phường Kinh Bắc tổ chức 5 đợt ra quân, rà soát, hướng dẫn và xử lý 60 biển hiệu, bảng quảng cáo, pa-nô sai phạm. Hai cơ sở bị xử phạt hành chính với tổng số tiền 15 triệu đồng do không thể hiện đầy đủ tên cơ sở kinh doanh theo giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh trên biển hiệu.

Sau khi có phản ánh của dư luận về tình trạng biển bảng chưa đúng quy định, lực lượng chức năng tiếp tục kiểm tra, lập biên bản yêu cầu khắc phục, tháo dỡ đối với 38 biển hiệu, bảng quảng cáo và pa-nô. Chính quyền địa phương đồng thời phát huy vai trò của tổ dân phố trong việc nắm tình hình, nhắc nhở các cơ sở kinh doanh trên từng tuyến đường.

Ông Nguyễn Ngọc Hiếu, Chủ tịch UBND phường Võ Cường, nhấn mạnh: “Chúng tôi xác định việc chấn chỉnh biển hiệu, quảng cáo phải được thực hiện thường xuyên, không chỉ tập trung vào các đợt kiểm tra. Phường yêu cầu lực lượng chuyên môn, tổ dân phố chủ động nắm tình hình, kịp thời tuyên truyền, nhắc nhở và vận động cơ sở kinh doanh tự giác khắc phục. Những trường hợp cố tình vi phạm phải được xử lý theo quy định, nhằm giữ nghiêm trật tự, mỹ quan đô thị.”

Hướng dẫn từ đầu để hạn chế vi phạm

Việc tháo dỡ, chỉnh sửa biển hiệu sau khi lắp đặt không chỉ gây tốn kém cho người kinh doanh mà còn phát sinh thêm công việc cho lực lượng quản lý. Trong khi đó, mỗi tấm biển đều bắt đầu từ yêu cầu của khách hàng và phương án thiết kế, thi công của đơn vị cung cấp dịch vụ.

Từ góc độ doanh nghiệp, ông Nguyễn Hoàng Linh, đại diện Công ty Quảng cáo Truyền thông 3M, chia sẻ: “Đơn vị quảng cáo không chỉ có trách nhiệm sản xuất, lắp đặt mà còn phải tư vấn để khách hàng thực hiện đúng quy định. Chúng tôi đề xuất xây dựng mẫu hướng dẫn trực quan, có hình ảnh đối chiếu giữa biển hiệu đúng và sai, giúp chủ cửa hàng dễ nhận biết trước khi đặt làm. Cách này vừa hạn chế vi phạm, vừa tránh phát sinh chi phí chỉnh sửa, tháo dỡ.”

Ông Nguyễn Hoàng Linh, đại diện Công ty Quảng cáo Truyền thông 3M, phát biểu tại hội nghị về tăng cường quản lý trật tự đô thị và biển hiệu quảng cáo trên địa bàn phường Võ Cường.

Tại Kinh Bắc, Đoàn kiểm tra liên ngành đề xuất biên soạn tài liệu hướng dẫn về nội dung, kích thước, vị trí lắp đặt và cách thể hiện chữ viết trên biển hiệu; tổ chức tập huấn cho các cơ sở in ấn, thiết kế, thi công quảng cáo để nâng cao trách nhiệm tư vấn. Địa phương cũng xác định cần tăng cường kiểm tra những biển hiệu cũ không còn sử dụng, biển xuống cấp có nguy cơ mất an toàn.

Các cơ sở kinh doanh thực hiện tháo dỡ, điều chỉnh biển hiệu quảng cáo chưa đúng quy định, góp phần chấn chỉnh trật tự và mỹ quan đô thị tại Bắc Ninh.

Phường Võ Cường dự kiến phối hợp với Trung tâm Hành chính công cung cấp thông tin về quy định biển hiệu khi trả kết quả đăng ký kinh doanh cho hộ kinh doanh. Đây là thời điểm người kinh doanh có thể tiếp cận hướng dẫn trước khi lựa chọn mẫu mã, đặt làm biển quảng cáo.

Một nhiệm vụ khác được đặt ra là theo dõi kết quả khắc phục sau kiểm tra. Báo cáo của phường Kinh Bắc chỉ rõ việc cập nhật tình trạng hoạt động của cơ sở, xác định người chịu trách nhiệm đối với biển hiệu cũ và kiểm tra việc chấp hành sau khi ký cam kết còn gặp khó khăn. Địa phương đề xuất lập danh sách theo dõi từng cơ sở, ghi rõ nội dung tồn tại, thời hạn và kết quả khắc phục để tiếp tục đôn đốc, xử lý.

Việc chấn chỉnh biển hiệu không kết thúc khi lực lượng chức năng lập biên bản hay thu dọn một tấm biển đặt sai vị trí. Điều cần thiết là kiểm tra kết quả khắc phục, ngăn vi phạm tái diễn và giúp người kinh doanh nắm rõ quy định trước khi đặt làm biển mới. Đây cũng là cách để giữ gìn trật tự, mỹ quan đô thị một cách thường xuyên, thay vì chỉ tạo chuyển biến sau mỗi đợt ra quân.