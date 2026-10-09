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Kiểm tra môi trường tại hai khu công nghiệp

Phản ánh ô nhiễm môi trường tại hai KCN ở Bắc Ninh là có cơ sở

Thứ Sáu, 15:06, 09/10/2026
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VOV.VN - Kiểm tra phản ánh ô nhiễm môi trường Bắc Ninh tại KCN Tiên Sơn và Đại Đồng - Hoàn Sơn, cơ quan chức năng phát hiện 8/10 doanh nghiệp đang hoạt động vi phạm, 5 doanh nghiệp có khí thải vượt quy chuẩn. Tổng tiền xử phạt hơn 1,1 tỷ đồng.

 

 

Như Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam (VOV) đã đưa tin, tình trạng khói, mùi xuất hiện quanh KCN Tiên Sơn và KCN Đại Đồng – Hoàn Sơn, nhất là vào buổi chiều tối và ban đêm. Người dân sống gần hai khu công nghiệp trên cũng nhiều lần phản ánh tình trạng ô nhiễm không khí do khí thải từ các nhà máy hoạt động sản xuất ở đây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống sinh hoạt hàng ngày.

Ngày 22/7/2026, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh (bây giờ là Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh) chỉ đạo kiểm tra tình trạng phát thải gây ô nhiễm tại KCN Tiên Sơn. Từ ngày 4/8 đến 21/9, Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra đột xuất 11 doanh nghiệp tại hai khu công nghiệp, trong đó 10 cơ sở đang hoạt động, một cơ sở tạm dừng sản xuất.

Nhiều doanh nghiệp có khí thải vượt quy chuẩn

Kết quả kiểm tra cho thấy các vi phạm liên quan chủ yếu đến khí thải vượt quy chuẩn, không đăng ký môi trường, điều kiện lấy mẫu và quản lý chất thải nguy hại không đúng quy định.

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Đơn vị quan trắc môi trường tiến hành lấy mẫu khí thải tại ống xả của một doanh nghiệp trong khu công nghiệp ở Bắc Ninh, phục vụ công tác kiểm tra việc chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường.

Trong đó, Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn có thông số SO₂ trong khí thải vượt quy chuẩn 1,16 lần; Công ty TNHH Thức ăn chăn nuôi và Nông nghiệp EH Việt Nam có CO vượt 2,12 lần; Công ty TNHH Sản xuất xốp nhựa và nhựa Thái Hà có CO vượt 1,503 lần.

Công ty TNHH MTV Sơn bột Đông Tai vi phạm quy định về thu gom, lưu giữ chất thải nguy hại và điều kiện kỹ thuật của khu vực lưu giữ.

Đáng chú ý, Công ty TNHH Seojin Vina có thông số bụi PM trong khí thải vượt quy chuẩn 1,086 lần, bị áp dụng hình thức cảnh cáo và buộc khắc phục vi phạm.

Ở một pháp nhân khác, tháng 11/2025, Công ty TNHH Seojin System Vina cũng bị cơ quan chức năng xử phạt do đưa dự án “Nhà máy Seojin System Vina - Bắc Ninh” vào hoạt động khi chưa có giấy phép môi trường. Quyết định xử phạt áp dụng hình thức đình chỉ hoạt động 4,5 tháng đối với nguồn phát sinh chất thải không có giấy phép.

Tại Công ty Tài Lộc (TNHH), đoàn kiểm tra phát hiện nhiều tồn tại nghiêm trọng như: không đăng ký môi trường theo quy định; không bố trí sàn thao tác đảm bảo an toàn tại vị trí lấy mẫu bụi, khí thải, lỗ lấy mẫu khí thải theo quy định; Không thu gom, lưu giữ chất thải nguy hại theo quy định; khu vực lưu giữ chất thải nguy hại không bảo đảm yêu cầu kỹ thuật theo quy định.

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Đoàn kiểm tra liên ngành làm việc với đại diện Công ty Tài Lộc (TNHH) về việc chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường.

Ghi nhận trực tiếp tại cơ sở sản xuất, khu vực trong và ngoài nhà xưởng công ty Tài Lộc có nhiều vị trí tập kết vật tư, hàng hóa, rác thải tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn. Không gian sản xuất, lối đi và cách bố trí vật tư tại một số vị trí cũng đặt ra yêu cầu cần phải kiểm tra điều kiện an toàn lao động sản xuất của nhà xưởng, trong đó vấn đề an toàn phòng cháy, chữa cháy của nhà xưởng tại đây cũng rất đáng báo động.

Phản ánh của người dân “là có cơ sở”

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Bắc Ninh, một số doanh nghiệp chưa thực hiện đầy đủ quy định về bảo vệ môi trường, có thông số bụi, khí thải vượt quy chuẩn kỹ thuật. Cơ quan chuyên môn cũng nhận định việc vận hành các công trình xử lý khí thải tại một số cơ sở “chưa đảm bảo yêu cầu”.

Đặc biệt, Sở kết luận phản ánh của người dân sống quanh hai khu công nghiệp về tình trạng khói, bụi phát sinh từ doanh nghiệp, gây ô nhiễm, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt “là có cơ sở”.

Bên cạnh nguồn thải công nghiệp, đoàn kiểm tra còn ghi nhận tình trạng đốt rác tại khu vực Nghĩa trang 3 thôn Đồng Xép, Đại Sơn, Đoài và điểm tập kết, đốt rác tự phát trên đường gom KCN Tiên Sơn, gần cầu Đồng Xép. Đây là những nguồn phát sinh khói, bụi cần được kiểm soát, không thể đánh đồng với khí thải từ hoạt động sản xuất.

Giám sát môi trường không thể chỉ dừng ở văn bản chỉ đạo

Trước đợt kiểm tra, ngày 17/7/2026, Ban Quản lý các KCN Bắc Ninh đã ban hành văn bản yêu cầu tăng cường thực hiện quy định về bảo vệ môi trường và xác minh phản ánh của người dân. Ngày 11/9, đơn vị tiếp tục có văn bản yêu cầu các chủ đầu tư hạ tầng, doanh nghiệp trong khu công nghiệp chấp hành quy định về bảo vệ môi trường.

Tuy nhiên, kết quả kiểm tra vẫn phát hiện nhiều doanh nghiệp vi phạm. Điều này đặt ra câu hỏi về trách nhiệm quản lý, hiệu quả triển khai các chỉ đạo, việc theo dõi nguồn thải và phát hiện những dấu hiệu bất thường về môi trường trong quá trình hoạt động sản xuất của các công ty tại những khu công nghiệp tại Bắc Ninh.

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Máy móc, vật tư và phế liệu tập kết ngổn ngang tại một số công ty trong KCN, đặt ra vấn đề về quản lý chất thải và an toàn phòng cháy, chữa cháy.

Trong báo cáo, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Ban Quản lý các KCN Bắc Ninh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường giám sát việc chấp hành quy định về bảo vệ môi trường của doanh nghiệp, nhất là những cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm.

Trao đổi với phóng viên Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam, đại diện Phòng Quản lý môi trường, Sở Nông nghiệp và Môi trường Bắc Ninh cho biết, các doanh nghiệp bị xử lý phải khắc phục vi phạm, báo cáo kết quả theo thời hạn. Sở sẽ tiếp tục rà soát, kiểm tra các cơ sở sản xuất và phối hợp xác minh khi tiếp nhận phản ánh về dấu hiệu ô nhiễm.

Từ những phản ánh của người dân đến kết quả kiểm tra, tình trạng vi phạm đã được xác định. Nhưng hiệu quả quản lý môi trường tại hai khu công nghiệp còn phải được chứng minh bằng việc kiểm soát nguồn thải sau xử lý, không chỉ bằng những văn bản chỉ đạo hay quyết định xử phạt.

Với những cơ sở doanh nghiệp đã bị phát hiện vi phạm, kết quả khắc phục và chất lượng nguồn thải sau xử lý cần được kiểm tra trực tiếp, thay vì chỉ dừng ở báo cáo của doanh nghiệp. Việc kiểm tra cần được duy trì thường xuyên, đột xuất, đúng thời điểm phát sinh nguồn thải, tránh kiểm tra xong rồi để vi phạm tái diễn.

Kinh Bắc/VOV.VN
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