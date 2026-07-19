Bãi rác ở Nghệ An bốc cháy dữ dội, gió cuốn tàn lửa gây cháy rừng phòng hộ

Chiều 19/7, ông Nguyễn Đình Thi, Chủ tịch UBND xã Hải Lộc, tỉnh Nghệ An xác nhận, trên địa bàn đang xảy ra vụ hỏa hoạn lớn tại bãi rác rộng hàng chục héc ta. Các lực lượng chức năng đang khẩn trương triển khai các biện pháp khống chế đám cháy.

HIện trường vụ cháy. (Ảnh cắt từ video)

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h cùng ngày, người dân phát hiện lửa bùng phát tại bãi rác. Do bãi rác chứa nhiều vật liệu dễ cháy như nilon, nhựa và rác thải sinh hoạt, kết hợp gió thổi mạnh, ngọn lửa nhanh chóng bùng phát dữ dội, tạo cột khói đen cao hàng trăm mét.

Theo lãnh đạo UBND xã Hải Lộc, gió lớn không khiến ngọn lửa cháy lan trực tiếp mà cuốn tro bụi, tàn lửa bay xa khoảng 100m, rơi xuống khu vực rừng thông phòng hộ phía sau bãi rác, làm bùng phát đám cháy tại đây. Khu vực rừng bị ảnh hưởng là rừng thông phòng hộ khoảng 7-8 năm tuổi, nằm trên địa hình đồi núi cao, dốc.

Khói đen từ nilon và rác thải cháy bốc cao, bao trùm khu vực và chứa nhiều khí độc, khiến việc tiếp cận hiện trường gặp nhiều nguy hiểm nếu không có trang bị bảo hộ chuyên dụng. Trong khi đó, gió mạnh liên tục thổi lên sườn núi khiến đám cháy trong rừng diễn biến phức tạp.

Để ứng phó với vụ cháy, khoảng 350 người đã được huy động, gồm lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; kiểm lâm tỉnh và địa phương; Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Nghi Lộc; lực lượng quân sự, dân quân tự vệ cùng nhiều lực lượng khác và khoảng 40-50 người dân địa phương tham gia chữa cháy.

Lực lượng chức năng cũng điều động từ 5-6 xe chữa cháy. Tuy nhiên, do địa hình đồi núi dốc, các phương tiện chỉ có thể tiếp cận khu vực chân núi và tập trung khống chế đám cháy tại bãi rác, không thể đưa xe lên khu vực rừng đang cháy.

Theo Chủ tịch UBND xã Hải Lộc, trước diễn biến phức tạp của vụ cháy, lực lượng chức năng đang tập trung mở đường băng cản lửa, phát quang cây cối ở nhiều vị trí để khoanh vùng đám cháy. Do điều kiện địa hình hiểm trở và ngọn lửa bùng phát mạnh, các lực lượng có thể buộc phải chấp nhận mất thêm một phần diện tích rừng nhằm tạo khoảng cách an toàn, ưu tiên ngăn lửa lan sang các khu vực rừng còn lại và bảo vệ khu dân cư lân cận.

Đến 18h chiều 19/7, công tác chữa cháy vẫn đang được các lực lượng chức năng khẩn trương triển khai. Nguyên nhân vụ cháy đang được tiếp tục làm rõ.