2 ngày 2 đêm căng mình khống chế cháy bãi rác Nghĩa Kỳ, Quảng Ngãi

Cùng thời điểm này, ngành chức năng khẩn trương lấy mẫu quan trắc nhằm đánh giá mức độ ảnh hưởng môi trường sau vụ hỏa hoạn.

Đến trưa ngày 16/5, lực lượng chức năng đã dập tắt hoàn toàn đám cháy tại bãi rác tạm thời của Nhà máy Xử lý rác thải sinh hoạt Nghĩa Kỳ (thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng Miền Bắc) tại xã Nghĩa Giang, tỉnh Quảng Ngãi.

Trước đó, khoảng 13h ngày 14/5, đám cháy bùng phát tại khu vực hố chứa rác tạm thời của Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt Nghĩa Kỳ. Diện tích cháy khoảng 1 héc ta. Dưới nền nhiệt cao kéo dài nhiều ngày, lửa nhanh chóng lan rộng bao trùm khu vực bãi rác rộng khoảng 1 héc ta. Cột khói đen bốc cao, lan xa nhiều kilômét, ảnh hưởng đến nhiều khu dân cư lân cận.

Bãi rác bị cháy.

Ngay khi nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Quảng Ngãi đã huy động nhiều xe chữa cháy cùng gần 100 cán bộ, chiến sĩ tiếp cận hiện trường. Tuy nhiên, đám cháy tại bãi rác Nghĩa Kỳ sau khi bùng phát dữ dội trên bề mặt đã chuyển sang cháy âm ỉ bên dưới các lớp rác dày.

Lực lượng chức năng buộc phải chia thành nhiều mũi, vừa phun nước làm mát, vừa sử dụng máy móc đào bới, lật từng lớp rác để xử lý tận gốc các điểm cháy. Trong suốt 2 ngày 2 đêm, gần 100 lượt cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều phương tiện chuyên dụng liên tục thay ca, không ngừng nghỉ để khống chế đám cháy.

Ngay sau khi xảy ra vụ cháy, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương liên quan và các lực lượng chức năng tham gia chữa cháy, đồng thời xử lý sự cố mô trường do vụ cháy gây ra.

Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Quảng Ngãi dập tắt hoàn toàn đám cháy bãi rác tạm thời của Nhà máy Xử lý rác thải sinh hoạt Nghĩa Kỳ.

Sáng 16/5, Trung tâm Trắc địa và Quan trắc môi trường thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi đã tiến hành lấy mẫu không khí tại khu vực Nhà máy xử lý rác sinh hoạt Nghĩa Kỳ, xã Nghĩa Giang. Ngoài khu vực bãi rác, đơn vị chức năng còn lấy mẫu không khí tại các khu dân cư cách nhà máy từ 1 đến 2,5 km gồm thôn An Định, An Tân thuộc xã Phước Giang và thôn An Hội Nam 2, xã Nghĩa Giang.

Lực lượng chữa cháy trong điều kiện khói mù mịt do cháy bãi rác.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi, việc lấy mẫu quan trắc nhằm đánh giá mức độ ảnh hưởng của môi trường sau vụ hỏa hoạn xảy ra trong khuôn viên Nhà máy xử lý rác thải Nghĩa Kỳ. Từ đó, kịp thời công khai thông tin để người dân rõ và đề xuất giải pháp xử lý tiếp theo. Dự kiến chậm nhất đến ngày 18/5 sẽ có kết quả quan trắc chất lượng môi trường không khí sau vụ cháy.