中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

2 ngày 2 đêm căng mình khống chế cháy bãi rác Nghĩa Kỳ, Quảng Ngãi

Thứ Bảy, 18:01, 16/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sau gần 48 giờ cháy âm ỉ tại bãi rác Nghĩa Kỳ, tỉnh Quảng Ngãi, gần 100 cán bộ, chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã phải liên tục thay ca, đào bới từng lớp rác để dập tắt đám cháy.

Cùng thời điểm này, ngành chức năng khẩn trương lấy mẫu quan trắc nhằm đánh giá mức độ ảnh hưởng môi trường sau vụ hỏa hoạn.

Đến trưa ngày 16/5, lực lượng chức năng đã dập tắt hoàn toàn đám cháy tại bãi rác tạm thời của Nhà máy Xử lý rác thải sinh hoạt Nghĩa Kỳ (thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng Miền Bắc) tại xã Nghĩa Giang, tỉnh Quảng Ngãi.

Trước đó, khoảng 13h ngày 14/5, đám cháy bùng phát tại khu vực hố chứa rác tạm thời của Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt Nghĩa Kỳ. Diện tích cháy khoảng 1 héc ta. Dưới nền nhiệt cao kéo dài nhiều ngày, lửa nhanh chóng lan rộng bao trùm khu vực bãi rác rộng khoảng 1 héc ta. Cột khói đen bốc cao, lan xa nhiều kilômét, ảnh hưởng đến nhiều khu dân cư lân cận.

2 ngay 2 dem cang minh khong che chay bai rac nghia ky, quang ngai hinh anh 1
Bãi rác bị cháy.

Ngay khi nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Quảng Ngãi đã huy động nhiều xe chữa cháy cùng gần 100 cán bộ, chiến sĩ tiếp cận hiện trường. Tuy nhiên, đám cháy tại bãi rác Nghĩa Kỳ sau khi bùng phát dữ dội trên bề mặt đã chuyển sang cháy âm ỉ bên dưới các lớp rác dày.

Lực lượng chức năng buộc phải chia thành nhiều mũi, vừa phun nước làm mát, vừa sử dụng máy móc đào bới, lật từng lớp rác để xử lý tận gốc các điểm cháy. Trong suốt 2 ngày 2 đêm, gần 100 lượt cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều phương tiện chuyên dụng liên tục thay ca, không ngừng nghỉ để khống chế đám cháy.

Ngay sau khi xảy ra vụ cháy, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương liên quan và các lực lượng chức năng tham gia chữa cháy, đồng thời xử lý sự cố mô trường do vụ cháy gây ra.

2 ngay 2 dem cang minh khong che chay bai rac nghia ky, quang ngai hinh anh 2
Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Quảng Ngãi dập tắt hoàn toàn đám cháy bãi rác tạm thời của Nhà máy Xử lý rác thải sinh hoạt Nghĩa Kỳ.

Sáng 16/5, Trung tâm Trắc địa và Quan trắc môi trường thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi đã tiến hành lấy mẫu không khí tại khu vực Nhà máy xử lý rác sinh hoạt Nghĩa Kỳ, xã Nghĩa Giang. Ngoài khu vực bãi rác, đơn vị chức năng còn lấy mẫu không khí tại các khu dân cư cách nhà máy từ 1 đến 2,5 km gồm thôn An Định, An Tân thuộc xã Phước Giang và thôn An Hội Nam 2, xã Nghĩa Giang.

2 ngay 2 dem cang minh khong che chay bai rac nghia ky, quang ngai hinh anh 3
Lực lượng chữa cháy trong điều kiện khói mù mịt do cháy bãi rác.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi, việc lấy mẫu quan trắc nhằm đánh giá mức độ ảnh hưởng của môi trường sau vụ hỏa hoạn xảy ra trong khuôn viên Nhà máy xử lý rác thải Nghĩa Kỳ. Từ đó, kịp thời công khai thông tin để người dân rõ và đề xuất giải pháp xử lý tiếp theo. Dự kiến chậm nhất đến ngày 18/5 sẽ có kết quả quan trắc chất lượng môi trường không khí sau vụ cháy.

Thanh Thắng/VOV-Miền Trung
Tag: cháy bãi rác bãi rác nghĩa kỳ khống chế đám cháy bãi rác tạm thời
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Quảng Ngãi: Liên tiếp xảy ra 2 vụ sét đánh chết người
Quảng Ngãi: Liên tiếp xảy ra 2 vụ sét đánh chết người

VOV.VN - Chiều nay (14/5), tại tỉnh Quảng Ngãi liên tiếp xảy ra 2 vụ sét khiến 2 người tử vong. Chính quyền địa phương đang tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình có nạn nhân gặp nạn.

Quảng Ngãi: Liên tiếp xảy ra 2 vụ sét đánh chết người

Quảng Ngãi: Liên tiếp xảy ra 2 vụ sét đánh chết người

VOV.VN - Chiều nay (14/5), tại tỉnh Quảng Ngãi liên tiếp xảy ra 2 vụ sét khiến 2 người tử vong. Chính quyền địa phương đang tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình có nạn nhân gặp nạn.

Quảng Ngãi thành lập Tổ công tác liên ngành kiểm tra thực thi công vụ
Quảng Ngãi thành lập Tổ công tác liên ngành kiểm tra thực thi công vụ

VOV.VN - UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành quyết định thành lập Tổ công tác liên ngành kiểm tra, đôn đốc nâng cao hiệu quả thực thi công vụ trên địa bàn tỉnh.

Quảng Ngãi thành lập Tổ công tác liên ngành kiểm tra thực thi công vụ

Quảng Ngãi thành lập Tổ công tác liên ngành kiểm tra thực thi công vụ

VOV.VN - UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành quyết định thành lập Tổ công tác liên ngành kiểm tra, đôn đốc nâng cao hiệu quả thực thi công vụ trên địa bàn tỉnh.

Xe buýt bốc cháy dữ dội trên phố Lý Thường Kiệt có lộ trình tuyến như thế nào?
Xe buýt bốc cháy dữ dội trên phố Lý Thường Kiệt có lộ trình tuyến như thế nào?

VOV.VN - Sáng 16/5, một xe buýt tuyến 03A đang lưu thông trên phố Lý Thường Kiệt, Hà Nội bất ngờ bốc cháy dữ dội từ phần đuôi xe. Khoảng 20 hành khách và nhân viên trên xe đã kịp thời thoát ra ngoài an toàn trước khi ngọn lửa bao trùm phương tiện.

Xe buýt bốc cháy dữ dội trên phố Lý Thường Kiệt có lộ trình tuyến như thế nào?

Xe buýt bốc cháy dữ dội trên phố Lý Thường Kiệt có lộ trình tuyến như thế nào?

VOV.VN - Sáng 16/5, một xe buýt tuyến 03A đang lưu thông trên phố Lý Thường Kiệt, Hà Nội bất ngờ bốc cháy dữ dội từ phần đuôi xe. Khoảng 20 hành khách và nhân viên trên xe đã kịp thời thoát ra ngoài an toàn trước khi ngọn lửa bao trùm phương tiện.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục