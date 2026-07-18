Quảng Trị nỗ lực khống chế vụ cháy bãi rác gần khu vực rừng trồng

Theo thông tin ban đầu, lúc 9h30 phút sáng 18/7, người dân phát hiện vụ cháy tại khu vực bãi rác chung Bố Trạch-Đồng Hới ở thôn Lý Trạch và thôn Liên Hòa. Do thời tiết nắng nóng, gió mạnh nên ngọn lửa nhanh chóng bùng phát dữ dội, lan rộng.

Xảy ra vụ cháy tại bãi rác

Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Quảng Trị, các lực lượng công an, quân sự, kiểm lâm, dân quân tự vệ xã và người dân khẩn trương triển khai các biện pháp khoanh vùng, khống chế đám cháy. Tuy nhiên, do thời tiết nắng nóng, gió to nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Đến 15h cùng ngày, các lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực khống chế đám cháy. Mặc dù đám cháy đã được khống chế, không lây lan rộng, tuy nhiên ngọn lửa vẫn còn âm ỉ ở bên dưới các lớp rác. Lực lượng chức năng phải sử dụng máy múc xới các lớp rác lên rồi phun nước vào để dập lửa bên dưới.

Lực lượng chức năng khống chế ngọn lửa tránh lây lan rộng qua khu vực rừng lân cận

Ngay cạnh khu vực xảy ra cháy có 2 nhà máy xử lý rác và khu vực rừng trồng. Do đó, cùng với việc khống chế đám cháy, các lực lượng cũng triển khai các biện pháp ngăn ngừa đám cháy lan sang vùng rừng trồng và nhà máy, giảm thiểu mức độ thiệt hại.