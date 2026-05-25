Bám rừng để giữ rừng mùa khô

Từ mặt đất đến bầu trời, công tác phòng cháy, chữa cháy rừng đang được triển khai chủ động, nhằm phát hiện sớm nguy cơ cháy và bảo vệ an toàn cho hàng trăm ngàn héc ta rừng.

Tại khu vực rừng trung tâm xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi, trước đây thuộc huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum, lực lượng Hạt Kiểm lâm khu vực 6, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi đang đưa flycam vào công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng.

Lực lượng kiểm lâm sử dụng Flycam để kiểm tra rừng.

Chỉ sau vài thao tác kết nối, thiết bị nhanh chóng cất cánh, truyền hình ảnh trực tiếp về trung tâm điều khiển. Từ độ cao hơn 100 mét, flycam giúp lực lượng kiểm lâm bao quát khu vực rừng trồng, kịp thời phát hiện những điểm có nguy cơ cháy cao hoặc dấu hiệu xâm hại tài nguyên rừng.

So với cách tuần tra thủ công, flycam giúp tiết kiệm nhiều thời gian, công sức. Khi có cảnh báo cháy, cán bộ kiểm lâm có thể điều khiển thiết bị tiếp cận hiện trường, xác định vị trí, quy mô đám cháy, từ đó triển khai phương án xử lý nhanh và chính xác hơn. Không chỉ hỗ trợ phòng cháy, chữa cháy rừng, flycam còn giúp phát hiện sớm các hành vi phát rẫy, khai thác rừng trái phép hoặc những dấu hiệu bất thường trong lâm phần quản lý.

Anh Huỳnh Tú, kiểm lâm viên Hạt Kiểm lâm khu vực 6, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi cho biết, flycam là công cụ hỗ trợ hiệu quả, nhưng tuần tra trực tiếp vẫn giữ vai trò rất quan trọng.

“Hằng ngày, kiểm lâm viên thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng, tuần tra. Tuy nhiên, việc ứng dụng flycam giúp khi có điểm cháy, chúng tôi định hình được đường tiếp cận, rút ngắn khoảng cách, tiếp cận điểm cháy nhanh hơn. Trong công tác tuần tra, những khu vực phát rẫy cũng được phát hiện sớm hơn”, anh Huỳnh Tú cho biết thêm.

Hạt Kiểm lâm khu vực 6, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi và Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kon Plông kiểm tra công tác phòng chống cháy rừng.

Cùng với ứng dụng công nghệ, công tác tuyên truyền và phối hợp với người dân cũng được các đơn vị chủ rừng đặc biệt chú trọng. Trạm Quản lý bảo vệ rừng Măng Đen, Công ty Lâm nghiệp Kon Plông hiện quản lý hơn 9.800 héc ta rừng, trải dài trên 12 tiểu khu, trong khi lực lượng chỉ có 12 cán bộ, nhân viên.

Ông Trần Văn Thanh, Trạm trưởng Trạm Quản lý bảo vệ rừng Măng Đen cho biết, địa bàn rộng, lực lượng mỏng nên đơn vị luôn coi tuyên truyền là giải pháp quan trọng. Nhiều hình thức trực quan, dễ hiểu được triển khai để giúp người dân nâng cao ý thức bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng. Nhờ vậy, tình trạng vi phạm lâm luật và nguy cơ cháy rừng được kiểm soát ở mức thấp.

“Trạm Quản lý bảo vệ rừng Măng Đen xây dựng bản đồ phòng cháy, bố trí chốt canh lửa. Những vị trí có nguy cơ cháy, chúng tôi đặt các bảng cấm lửa để người dân nhận biết đây là khu vực nguy hiểm. Bà con muốn dọn, đốt khu vực ruộng lúa gần rừng thì phải dọn mép ruộng trước, sau đó báo với trạm. Khi đó, trạm sẽ hướng dẫn bà con sử dụng lửa đúng mục đích”, ông Trần Văn Thanh nói.

Kiểm tra rừng.

Bước vào cao điểm mùa khô, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kon Plông đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phòng cháy, chữa cháy rừng. Công ty rà soát, bổ sung trang thiết bị, xây dựng phương án phòng cháy theo từng khu vực và bố trí lực lượng trực tại những điểm có nguy cơ cao.

Ông Nguyễn Văn Huynh, Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kon Plông cho biết, đơn vị còn đầu tư các trạm quan sát lửa rừng, trang bị ống nhòm, máy thổi và nhiều phương tiện cần thiết để phát hiện sớm khói, lửa từ xa. Nhờ chủ động phòng ngừa, từ đầu năm đến nay, diện tích rừng do công ty quản lý chưa xảy ra vụ cháy nào.

Ông Nguyễn Văn Huynh chia sẻ: “Các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trong mùa khô. Qua đó, đã kiểm tra, rà soát lại tất cả công cụ, dụng cụ, các bảng biểu để kịp thời mua sắm, bổ sung, phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô”.

Vườn Quốc gia Chư Mom Ray.

Theo thống kê, từ đầu năm đến nay, Quảng Ngãi xảy ra 3 vụ cháy rừng tại các xã Bờ Y, Sơn Hà và Mỏ Cày. Các vụ cháy chủ yếu ở rừng trồng, được lực lượng tại chỗ khống chế kịp thời. Hiện toàn tỉnh có hơn 900 ngàn héc ta rừng, trong đó gần 370 ngàn héc ta có nguy cơ cháy cao. Trước tình hình này, UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các địa phương, đơn vị trực 24/24 giờ, tăng cường cảnh báo cháy rừng và xây dựng phương án phòng cháy theo từng khu vực.

Tỉnh cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ như cảnh báo sớm, flycam, ảnh vệ tinh; đồng thời chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ, 3 sẵn sàng” để xử lý kịp thời khi có tình huống xảy ra.

Ông Nguyễn Khánh Ngọc, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi cho biết: “Nhà nước quản lý các diện tích rừng phòng hộ và rừng sản xuất. Đối với chủ rừng nhóm 1 là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư và diện tích rừng còn lại chưa giao thì do UBND cấp xã quản lý. Ngay từ đầu mùa khô, các đơn vị đã kiện toàn Ban Chỉ đạo, đồng thời xây dựng quy chế phối hợp giữa các lực lượng liên quan”.