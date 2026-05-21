Quảng Ngãi kiểm tra, lấy nhiều mẫu môi trường làm rõ ô nhiễm kênh chìm Sơn Tịnh

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức khảo sát, xác minh và lấy mẫu đánh giá hiện trạng ô nhiễm trên tuyến kênh này. Theo cơ quan chức năng, kênh chìm Sơn Tịnh có tên gọi là sông Hâm Giang, thuộc hệ thống sông Trà Khúc, dài khoảng 10 km. Trước đây, tuyến kênh được sử dụng để cấp nước tưới cho sản xuất nông nghiệp tại huyện Sơn Tịnh cũ và vùng phụ cận. Tuy nhiên, sau khi có hệ thống kênh Thạch Nham, tuyến kênh chủ yếu làm nhiệm vụ tiêu thoát nước mưa.

Qua khảo sát thực tế, cơ quan chức năng xác định đây là tuyến kênh tiêu tự nhiên, không thuộc hệ thống thủy lợi Thạch Nham nên chưa được nạo vét trong thời gian dài. Hiện nay, kênh tiếp nhận nhiều nguồn thải như nước thải sinh hoạt, rác thải dân cư, nước thải từ một số cơ sở trong Cụm công nghiệp làng nghề Tịnh Ấn Tây và nước tháo nội đồng. Ngoài ra, tuyến kênh còn hợp lưu với suối Bản Thuyền, nơi tiếp nhận nước thải từ Nhà máy mì Tịnh Phong, Khu công nghiệp Tịnh Phong và Khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi.

Nước ở kênh chìm Sơn Tịnh có màu đen kịt.

Theo phản ánh của người dân địa phương, tình trạng ô nhiễm và mùi hôi xuất hiện theo chu kỳ hằng năm, nhất là vào thời điểm kênh không được bổ sung nước từ hệ thống Thạch Nham. Từ ngày 13/5 đến nay, khi có nước từ kênh Thạch Nham bổ sung trở lại, chất lượng nước tại kênh chìm Sơn Tịnh đã được cải thiện, mùi hôi giảm đáng kể.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi nhận định ban đầu, nguyên nhân xảy ra tình trạng ô nhiễm do tuyến kênh bị bồi lắng, tích tụ lượng lớn bùn đất, cây cối mọc trong lòng kênh cản trở dòng chảy nhưng chưa được nạo vét. Đồng thời, kênh còn tiếp nhận nhiều nguồn thải từ sinh hoạt và sản xuất. Khi nguồn nước bổ sung từ Thạch Nham bị cắt, mực nước xuống thấp, thời tiết nắng nóng dẫn đến hiện tượng cá chết, phát sinh mùi hôi.

Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh về tình trạng ô nhiễm môi trường tại kênh chìm, đơn vị đã thành lập 2 tổ công tác để kiểm tra hoạt động của các doanh nghiệp tại Cụm công nghiệp làng nghề Tịnh Ấn Tây và khảo sát thực tế dọc tuyến kênh. Cơ quan Công an đã kiểm tra 2 doanh nghiệp có dấu hiệu xả thải ra môi trường, lấy mẫu nước thải để phục vụ công tác giám định.

Cụm công nghiệp làng nghề Tịnh Ấn Tây.

Theo Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Ngãi, hiện Cụm công nghiệp làng nghề Tịnh Ấn Tây có 15 cơ sở sản xuất, kinh doanh đang hoạt động nhưng chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung. Thượng tá Võ Ngọc Văn, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết:

“Cơ quan Công an sẽ tiến hành kiểm tra, xác minh và làm rõ, xác định nguyên nhân có phải một trong những nguyên nhân là các doanh nghiệp hoạt động trong cụm công nghiệp nhưng không có hệ thống xử lý nước thải tập trung, dẫn đến việc lén xả thải ra môi trường hay không”.