Quảng Ngãi kiểm tra, lấy nhiều mẫu môi trường làm rõ ô nhiễm kênh chìm Sơn Tịnh

Thứ Năm, 16:40, 21/05/2026
VOV.VN - Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi vừa có báo cáo gửi UBND tỉnh về kết quả kiểm tra, xử lý thông tin phản ánh ô nhiễm môi trường trên kênh chìm Sơn Tịnh, đoạn từ phường Trương Quang Trọng đến xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức khảo sát, xác minh và lấy mẫu đánh giá hiện trạng ô nhiễm trên tuyến kênh này. Theo cơ quan chức năng, kênh chìm Sơn Tịnh có tên gọi là sông Hâm Giang, thuộc hệ thống sông Trà Khúc, dài khoảng 10 km. Trước đây, tuyến kênh được sử dụng để cấp nước tưới cho sản xuất nông nghiệp tại huyện Sơn Tịnh cũ và vùng phụ cận. Tuy nhiên, sau khi có hệ thống kênh Thạch Nham, tuyến kênh chủ yếu làm nhiệm vụ tiêu thoát nước mưa.

Qua khảo sát thực tế, cơ quan chức năng xác định đây là tuyến kênh tiêu tự nhiên, không thuộc hệ thống thủy lợi Thạch Nham nên chưa được nạo vét trong thời gian dài. Hiện nay, kênh tiếp nhận nhiều nguồn thải như nước thải sinh hoạt, rác thải dân cư, nước thải từ một số cơ sở trong Cụm công nghiệp làng nghề Tịnh Ấn Tây và nước tháo nội đồng. Ngoài ra, tuyến kênh còn hợp lưu với suối Bản Thuyền, nơi tiếp nhận nước thải từ Nhà máy mì Tịnh Phong, Khu công nghiệp Tịnh Phong và Khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi.

Nước ở kênh chìm Sơn Tịnh có màu đen kịt.

Theo phản ánh của người dân địa phương, tình trạng ô nhiễm và mùi hôi xuất hiện theo chu kỳ hằng năm, nhất là vào thời điểm kênh không được bổ sung nước từ hệ thống Thạch Nham. Từ ngày 13/5 đến nay, khi có nước từ kênh Thạch Nham bổ sung trở lại, chất lượng nước tại kênh chìm Sơn Tịnh đã được cải thiện, mùi hôi giảm đáng kể.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi nhận định ban đầu, nguyên nhân xảy ra tình trạng ô nhiễm do tuyến kênh bị bồi lắng, tích tụ lượng lớn bùn đất, cây cối mọc trong lòng kênh cản trở dòng chảy nhưng chưa được nạo vét. Đồng thời, kênh còn tiếp nhận nhiều nguồn thải từ sinh hoạt và sản xuất. Khi nguồn nước bổ sung từ Thạch Nham bị cắt, mực nước xuống thấp, thời tiết nắng nóng dẫn đến hiện tượng cá chết, phát sinh mùi hôi.

Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh về tình trạng ô nhiễm môi trường tại kênh chìm, đơn vị đã thành lập 2 tổ công tác để kiểm tra hoạt động của các doanh nghiệp tại Cụm công nghiệp làng nghề Tịnh Ấn Tây và khảo sát thực tế dọc tuyến kênh. Cơ quan Công an đã kiểm tra 2 doanh nghiệp có dấu hiệu xả thải ra môi trường, lấy mẫu nước thải để phục vụ công tác giám định. 

Cụm công nghiệp làng nghề Tịnh Ấn Tây.

Theo Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Ngãi, hiện Cụm công nghiệp làng nghề Tịnh Ấn Tây có 15 cơ sở sản xuất, kinh doanh đang hoạt động nhưng chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung. Thượng tá Võ Ngọc Văn, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết: 

“Cơ quan Công an sẽ tiến hành kiểm tra, xác minh và làm rõ, xác định nguyên nhân có phải một trong những nguyên nhân là các doanh nghiệp hoạt động trong cụm công nghiệp nhưng không có hệ thống xử lý nước thải tập trung, dẫn đến việc lén xả thải ra môi trường hay không”.

Truy nguồn, xử lý doanh nghiệp xả thải khiến dòng kênh đen kịt ở Quảng Ngãi

VOV.VN - Dòng kênh Sơn Tịnh chảy qua thôn Phong Niên Hạ, xã Thọ Phong, tỉnh Quảng Ngãi đang bị “nhuộm” đen kịt, bốc mùi hôi nồng nặc. Không chỉ mất đi vai trò dẫn nước tưới tiêu, dòng kênh này còn trở thành nỗi ám ảnh đối với người dân, len lỏi vào từng bữa ăn, giấc ngủ, đe dọa sức khỏe của người dân một vùng quê.

Thanh Thắng/VOV-Miền Trung
Quảng Ngãi điều tra vụ nghi khai thác cát trái phép gần công trình thủy điện
Quảng Ngãi khởi động dự án nhà ở xã hội 1.200 căn hộ cho công nhân, người lao động

VOV.VN - Sáng 19/5, tại tỉnh Quảng Ngãi, Công ty Cổ phần Địa ốc Xanh Sài Gòn Thuận Phước tổ chức lễ khởi động Dự án Nhà ở xã hội tại Khu thiết chế Công đoàn xã Thọ Phong với quy mô khoảng 1.200 căn hộ, tổng vốn đầu tư gần 1.100 tỷ đồng.

Tai nạn lao động tại công trường cầu Cây Sung ở Quảng Ngãi, 1 người tử vong

VOV.VN - Công an tỉnh Quảng Ngãi đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra vụ tai nạn lao động xảy ra tại công trường dự án khắc phục cầu Cây Sung, ở xã Bình Minh (huyện Bình Sơn cũ) khiến 1 công nhân tử vong và 1 người bị thương.

