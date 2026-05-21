Quảng Ngãi yêu cầu cam kết tiến độ giải ngân vốn đầu tư công theo từng tháng

Thứ Năm, 21:06, 21/05/2026
VOV.VN - Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các chủ đầu tư, địa phương cam kết tiến độ giải ngân vốn đầu tư công theo từng tháng; tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, thủ tục hành chính và nguồn vật liệu xây dựng, bảo đảm tiến độ thi công các dự án trước mùa mưa.

Chiều nay (21/5), UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức họp đánh giá tiến độ giải ngân các dự án đầu tư công trên địa bàn phía Tây tỉnh. Đến ngày 14/5, toàn tỉnh giải ngân khoảng 927 tỷ đồng, đạt 12,7% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao, thấp hơn mức bình quân chung cả nước. Riêng khu vực phía Tây tỉnh Quảng Ngãi được giao khoảng 2.800 tỷ đồng vốn đầu tư công năm 2026. Đến ngày 20/5, khu vực này giải ngân hơn 514 tỷ đồng, đạt 18,4% kế hoạch vốn được giao.

Ông Nguyễn Ngọc Sâm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi phát biểu tại buổi họp.

Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi đánh giá, công tác giải ngân thời gian qua đã có chuyển biến tích cực, tuy nhiên vẫn còn nhiều khó khăn, nhất là vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, xác định giá đất cụ thể và thiếu hụt vật liệu xây dựng như đất đắp, cát, đá. Một số dự án trọng điểm vẫn chậm tiến độ do chưa hoàn tất bàn giao mặt bằng. 

Ngoài ra, Ban Quản lý dự án đầu tư Tây Quảng Ngãi hiện chưa được kiện toàn lãnh đạo, chưa có con dấu nên chưa thể tiếp tục thực hiện công tác giải ngân vốn đầu tư công.

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi cho rằng,  khu vực Tây Nguyên sắp bước vào mùa mưa, nếu không đẩy nhanh tiến độ sẽ ảnh hưởng lớn đến thi công các công trình, dự án. Lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư, địa phương cam kết tiến độ giải ngân theo từng tháng, gửi kế hoạch cụ thể để tổng hợp, theo dõi. Các sở, ngành cần rút ngắn tối đa thời gian xử lý hồ sơ, tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương và chủ đầu tư triển khai dự án; Hạn chế tối đa điều chỉnh dự án, chỉ xem xét trong trường hợp thực sự cần thiết do nguyên nhân khách quan. Những hồ sơ thuộc thẩm quyền của tỉnh phải được giải quyết sớm, tránh kéo dài làm ảnh hưởng tiến độ chung.

Dự án cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 676.

UBND tỉnh yêu cầu các địa phương tập trung xử lý dứt điểm các tồn tại về mặt bằng kéo dài nhiều năm. Những trường hợp còn vướng mắc phải phối hợp chặt chẽ, cùng ngồi lại để tháo gỡ, không để tình trạng đùn đẩy trách nhiệm làm ảnh hưởng công việc chung.

Ông Nguyễn Ngọc Sâm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đề nghị: “Trên Tây Nguyên mà không giải ngân được thì khoảng hơn một tháng nữa lại đến mùa mưa. Vì vậy, các chủ đầu tư phải tập trung cao độ để giải ngân đạt tỷ lệ cao nhất. Các xã phải cam kết từng tháng một. Đồng thời, đề nghị Sở Tài chính tỉnh nêu rõ những địa phương, cơ quan, đơn vị có tỷ lệ giải ngân thấp, đặc biệt là những nơi chưa giải ngân được gì”.

Thanh Thắng/VOV-Miền Trung
Tag: VOV Miền Trung giải ngân vốn đầu tư công Nguyễn Ngọc Sâm
Quảng Ngãi điều tra vụ nghi khai thác cát trái phép gần công trình thủy điện

VOV.VN - Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã cử lực lượng điều tra vụ nghi khai thác cát trái phép gần khu vực công trình Thủy điện Trà Khúc 2, xã Sơn Hạ, tỉnh Quảng Ngãi.

Quảng Ngãi khởi động dự án nhà ở xã hội 1.200 căn hộ cho công nhân, người lao động

VOV.VN - Sáng 19/5, tại tỉnh Quảng Ngãi, Công ty Cổ phần Địa ốc Xanh Sài Gòn Thuận Phước tổ chức lễ khởi động Dự án Nhà ở xã hội tại Khu thiết chế Công đoàn xã Thọ Phong với quy mô khoảng 1.200 căn hộ, tổng vốn đầu tư gần 1.100 tỷ đồng.

Tai nạn lao động tại công trường cầu Cây Sung ở Quảng Ngãi, 1 người tử vong

VOV.VN - Công an tỉnh Quảng Ngãi đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra vụ tai nạn lao động xảy ra tại công trường dự án khắc phục cầu Cây Sung, ở xã Bình Minh (huyện Bình Sơn cũ) khiến 1 công nhân tử vong và 1 người bị thương.

