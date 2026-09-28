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Bàn giao nhà tình nghĩa, nhà đồng đội cho các gia đình chính sách ở Sơn La

Thứ Hai, 22:10, 28/09/2026
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VOV.VN - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La vừa phối hợp với các địa phương tổ chức khánh thành, bàn giao 2 “nhà tình nghĩa” cho gia đình chính sách tại xã Tân Phong và 1 “nhà đồng đội” cho gia đình quân nhân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Suối Tọ.

Hai căn “nhà tình nghĩa” được trao cho gia đình ông Bùi Văn Chanh, thương binh và ông Mùi Văn Quỷnh, con đẻ của thương binh, cùng trú tại xã Tân Phong. Do hoàn cảnh khó khăn, nhiều năm qua, các gia đình chưa có điều kiện xây dựng lại nhà ở đã xuống cấp.

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Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Sơn La và xã Tân Phong trao tiền hỗ trợ làm nhà cho các gia đình chính sách

Sau 3 tháng thi công, hai căn nhà cấp 4, diện tích 160m2 mỗi căn, đã hoàn thành, bảo đảm yêu cầu về chất lượng, kỹ thuật và an toàn. Tổng kinh phí xây dựng mỗi căn là 105 triệu đồng, trong đó ngân sách hỗ trợ của Bộ Tư lệnh Quân khu 2 là 80 triệu đồng, nguồn xã hội hóa 5 triệu đồng, gia đình đối ứng 20 triệu đồng. Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Sơn La và nhân dân địa phương cũng đóng góp 120 ngày công lao động.

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Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Sơn La tặng quà chúc mừng gia đình chính sách

Căn “nhà đồng đội” được trao cho gia đình Trung tá Vàng A Lử, Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Suối Tọ. Ngôi nhà có diện tích 64m2, được khởi công từ tháng 6/2026, với tổng kinh phí 80 triệu đồng từ Quỹ hỗ trợ xây dựng “Nhà đồng đội” của Bộ Quốc phòng, cùng sự hỗ trợ ngày công của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân địa phương.

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Đại diện các gia đình chính sách phát biểu tại lễ bàn giao nhà

Việc hỗ trợ xây dựng, bàn giao nhà tình nghĩa, nhà đồng đội góp phần giúp các gia đình chính sách, quân nhân có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống; đồng thời thể hiện sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước và Quân đội, góp phần vun đắp tình đoàn kết quân - dân và thực hiện tốt chính sách “Đền ơn đáp nghĩa”.

CTV Thọ Sơn/VOV-Tây Bắc
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