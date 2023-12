Băng giá hay sương muối đang xuất hiện trên đỉnh Fansipan hậu Giáng sinh?

Theo ông Lưu Minh Hải, nguyên Giám đốc Đài Khí tượng – Thủy văn tỉnh Lào Cai, do đêm 25/12, tính chất không khí lạnh thay đổi, bầu trời quang mây khiến bức xạ nhiệt mặt đất lớn. Chính yếu tố này là điều kiện để sương muối hình thành do hơi nước gặp nhiệt độ xuống dưới 0 độ C.

Sương muối đêm về sáng 26/12 trên đỉnh Fansipan

Khoảng 6h sáng 26/12, trên đỉnh Fansipan ghi nhận nhiệt độ âm 3 độ C. Tới 8h 30 nền nhiệt tăng dần lên khoảng âm 1 độ C.

Khi sương muối xuất hiện, lớp hơi nước đóng kết trên bề mặt thường mỏng, gai. Theo ông Lưu Minh Hải, còn một hiện tượng khác gọi là băng giá, xuất hiện khi trời có mưa, đặc biệt là mưa phùn. Trong điều kiện nhiệt độ xuống thấp, cộng thêm mưa sẽ tạo ra băng, đóng kết dày với nhiều hình thù đa dạng.

Sương muối xuất hiện vào sáng 26/12 là đợt sương muối thứ 5 trong mùa đông 2023 trên đỉnh Fansipan.

Băng giá từng xuất hiện trên đỉnh Fansipan hồi tháng 4/2022

Dự báo đêm về sáng 27/12, nhiệt độ khu vực đỉnh Fansipan vẫn ở mức thấp, khả năng sương muối tiếp tục xảy ra. Các địa phương trong tỉnh Lào Cai, nhiệt độ có gia tăng so với những ngày trước nhưng đêm về sáng vẫn rét buốt.