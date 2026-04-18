Báo Điện tử TNVN trao đổi nghiệp vụ với VOV Tây Bắc

Thứ Bảy, 15:23, 18/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng 18/4, tại Sơn La, Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Truyền thông (R&D) tổ chức lớp “Bồi dưỡng nghiệp vụ sản xuất tin, bài, phóng sự trên nền tảng số” với sự tham gia trực tiếp của cán bộ, phóng viên Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam và Cơ quan thường trú VOV tại khu vực Tây Bắc.

Tham gia lớp bồi dưỡng có hơn 40 cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên của Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam (VOV) và Cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại khu vực Tây Bắc (VOV Tây Bắc).

Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam là kênh lan tỏa thông tin, VOV Tây Bắc giữ vai trò “tai mắt” tại địa bàn

Phát biểu mở đầu buổi tập huấn, ông Ngô Thiệu Phong, Tổng Biên tập Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam cho biết, tham gia lớp bồi dưỡng lần này, Báo cử nhiều phóng viên, phóng viên ảnh, biên tập viên và nhân sự của báo điện tử, báo in, dịch vụ truyền thông. Theo ông, việc huy động lực lượng đa dạng nhằm tạo điều kiện để hai bên giao lưu, trao đổi sâu hơn, đồng thời trực tiếp giải đáp những vướng mắc trong quá trình phối hợp.

Đây cũng là dịp để đội ngũ phóng viên, biên tập viên báo điện tử học hỏi thêm kinh nghiệm thực tiễn từ địa bàn. Dù chương trình đã chuẩn bị các nội dung lý thuyết và tài liệu trình chiếu, ông nhấn mạnh trọng tâm không nằm ở phần giảng dạy mà ở sự trao đổi thẳng thắn. Ông đề nghị các phóng viên mạnh dạn chia sẻ những vấn đề còn băn khoăn, thậm chí là những điểm chưa hài lòng khi phối hợp với báo điện tử.

Ông Ngô Thiệu Phong, Tổng Biên tập Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam phát biểu 

Ở chiều ngược lại, đại diện báo điện tử cũng cần làm rõ những khó khăn, vướng mắc để hai bên hiểu nhau hơn, từ đó nâng cao hiệu quả phối hợp. Theo ông, việc thẳng thắn nhìn nhận vấn đề đòi hỏi sự tin tưởng lẫn nhau, yếu tố quan trọng để cải thiện chất lượng công việc.

“Tôi cho rằng, nếu chúng ta nói ra được những điều còn băn khoăn nhất thì buổi trao đổi hôm nay đã đạt mục tiêu. Với lực lượng tham gia đông đủ, chúng tôi sẵn sàng giải đáp hoặc ít nhất ghi nhận để có hướng điều chỉnh, khắc phục trong thời gian tới”.

Ông Trần Thanh Bình, Giám đốc VOV Tây Bắc cho biết VOV Tây Bắc đóng vai trò “tai mắt”, là cánh tay nối dài tại địa bàn với Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam.

Tiếp nối phát biểu định hướng nội dung tập huấn, ông Trần Thanh Bình, Giám đốc Cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam khu vực Tây Bắc kỳ vọng sau lớp tập huấn, quy trình sản xuất và đăng tải các sản phẩm báo chí giữa hai đơn vị sẽ được phối hợp thông suốt hơn. Ông nhấn mạnh, Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam là kênh đăng tải, lan tỏa thông tin, trong khi cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc đóng vai trò “tai mắt”, là cánh tay nối dài tại địa bàn.

Đại diện cơ quan thường trú cũng bày tỏ mong muốn các tác phẩm báo chí do phóng viên khu vực Tây Bắc thực hiện sẽ được quan tâm đăng tải đầy đủ trên báo điện tử, qua đó góp phần phản ánh kịp thời đời sống, tình hình địa phương.

Nâng cao kỹ năng số, ứng dụng công nghệ và AI trong sản xuất báo chí đa nền tảng

Tại buổi tập huấn, đội ngũ phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên được trao đổi nhiều nội dung liên quan đến kỹ năng nhập tin, bài trên hệ thống CMS, cách gắn tin liên quan cùng các kỹ năng quan trọng trong khai thác thông tin, xử lý hình ảnh, dựng phim và biên tập.

Giảng viên hướng dẫn kiến thức và kỹ năng thực hành tại lớp bồi dưỡng.

Đặc biệt, chương trình tập trung vào việc ứng dụng các công nghệ AI, nền tảng số hiện đại nhằm gắn kết yếu tố thông tin nhanh, kịp thời với việc bổ sung nội dung phong phú, qua đó nâng cao sức hấp dẫn của các sản phẩm phóng sự thời sự.

Bên cạnh đó, trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo ngày càng hỗ trợ mạnh mẽ trong sản xuất nội dung như gợi ý từ khóa, tít phụ, xử lý ảnh, video…việc chuẩn hóa quy trình và nâng cao kỹ năng tác nghiệp số được xem là yêu cầu cần thiết đối với đội ngũ phóng viên, biên tập viên hiện nay.

Đây cũng là dịp để các phóng viên, biên tập viên hai đơn vị có dịp trao đổi, phân tích những đề tài, câu chuyện xung quanh quá trình tác nghiệp của phóng viên khi thực hiện các tác phẩm báo chí. Qua đó, góp phần nâng cao kỹ năng, kinh nghiệm cho đội ngũ những người làm báo, nâng cao chất lượng các chương trình phát thanh, các tác phẩm báo chí, phục vụ tốt hoạt động thông tin, tuyên truyền của các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.

Phóng viên hai đơn vị chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao hiệu quả phối hợp nghiệp vụ

Thông qua buổi làm việc, đội ngũ phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên của cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc có thêm điều kiện tiếp cận những cách làm mới, kinh nghiệm thực tế, từ đó vận dụng linh hoạt vào quá trình tác nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng thông tin, tuyên truyền trong giai đoạn hiện nay.

Lớp tập huấn không chỉ góp phần củng cố kỹ năng nghiệp vụ, mà còn tạo cơ hội để hai đơn vị tăng cường kết nối, chia sẻ và phối hợp hiệu quả hơn trong sản xuất nội dung báo chí trên nền tảng số. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng, tính kịp thời và sức lan tỏa của thông tin, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác tuyên truyền trong bối cảnh chuyển đổi số báo chí hiện nay.

Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam tổ chức chương trình thiện nguyện tại Sơn La

VOV.VN - Chiều 17/4, Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam phối hợp cùng Chi đoàn Cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc, Đài Tiếng nói Việt Nam, hội lái xe 26 - Kết nối tình người lái xe tổ chức chương trình thiện nguyện "Đồng hành cùng em - Vững bước đến trường" tại điểm trường TH&THCS Hua Trai, xã Chiềng Lao, Sơn La.

Đinh Trung-Linh Thương/VOV.VN
LHPT toàn quốc lần thứ XVII - Quảng Ninh 2026: Nhiều cảm xúc đẹp về vùng đất di sản

VOV.VN - Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII - Quảng Ninh 2026 đã chính thức khép lại bằng lễ tôn vinh những tác giả - tác phẩm có chất lượng chuyên môn cao nhất. Nhưng vượt hơn tất cả là những kỷ niệm đẹp, không chỉ của những người đồng nghiệp mà còn từ chính mảnh đất và con người đất mỏ mến khách, nghĩa tình.

Người làm phát thanh tìm lối đi riêng trong kỷ nguyên số

VOV.VN - Liên hoan Phát thanh (LHPT) toàn quốc lần thứ XVII tại Quảng Ninh là dịp người làm nghề hội tụ, chia sẻ tình yêu với sóng phát thanh. Trước xu hướng đa nền tảng, phát thanh đang chủ động đổi mới. Nhiều ý kiến tin rằng, loại hình này vẫn giữ được vị thế trong kỷ nguyên số.

Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII: Cơ hội lớn để phát thanh vươn ra “đại dương"

VOV.VN - Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII tại Quảng Ninh khép lại với những dư âm khó quên. Lễ khai mạc “bùng nổ” với chương trình nghệ thuật đặc sắc thu hút 50.000 khán giả. Cùng nhiều hoạt động chuyên môn là một hành trình của cảm xúc, sáng tạo, đồng thời thể hiện khát vọng đưa phát thanh vươn ra đại dương

