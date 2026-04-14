Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII: Cơ hội lớn để phát thanh vươn ra “đại dương"

Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII tại Hạ Long, Quảng Ninh đã khép lại với những dư âm khó quên. Lễ khai mạc “bùng nổ” với chương trình nghệ thuật đặc sắc thu hút 50.000 khán giả tham gia.

Cùng với nhiều hoạt động chuyên môn, lần đầu hội thảo quốc tế về podcast được tổ chức với gần 1 nghìn người dự và hàng triệu lượt xem trên livestream… Đó không chỉ là một hành trình của cảm xúc, sáng tạo đến từ những người làm báo nói mà còn thể hiện khát vọng đưa phát thanh phát triển mạnh mẽ hơn nữa, vươn ra đại dương, không gian số.

Hàng chục nghìn người đã có mặt tại Quảng trường 30/10 (phường Hạ Long) để theo dõi Concert “Thanh âm Kỷ nguyên mới”. (Ảnh: Đỗ Phương)

Lần đầu tiên Liên hoan Phát thanh được chính thức mở màn bằng một Chương trình Nghệ thuật ngoài trời hoành tráng, mãn nhãn, hòa quyện giữa tiếng nói đồng vọng từ truyền thống với thanh âm kỷ nguyên mới. Lễ khai mạc ấn tượng vào tối 11/04 vừa qua xứng tầm lễ hội âm nhạc quốc gia đã mang lại cảm xúc khó quên không chỉ cho hàng chục nghìn người dân Quảng Ninh mà còn với các chuyên gia quốc tế và du khách nước ngoài.

"Lần đầu tiên Liên hoan Phát thanh có một lễ khai mạc hoành tráng, chất lượng nghệ thuật rất cao và quan trọng là nó không chỉ là một hoạt động chuyên môn đơn thuần của những người làm báo mà đã trở thành hoạt động văn hóa đại chúng, phục vụ hoạt động văn hóa du lịch của công chúng tỉnh Quảng Ninh”, nhà báo Nguyễn Thế Lãm, Giám đốc Báo và Phát thanh- Truyền hình Quảng Ninh

Đồng quan điểm, bà Justine Anne Kelly, Trưởng Bộ phận Nội dung và Chiến lược Âm thanh, Đài ABC, Australia cho biết: “Lần thứ 2 tôi đến Việt Nam và lần đầu tiên tôi tham dự LHPT. Trong suốt 25 năm làm phát thanh tôi chưa từng thấy sự kiện nào giống như đêm khai mạc vừa qua. Từ các tiết mục biểu diễn, kỹ năng chuyên môn đến dàn dựng chương trình đều đạt trình độ rất cao. Thật tuyệt vời khi được chứng kiến sự hào hứng và nhiệt huyết của mọi người dành cho ngành phát thanh”.

Trước khi chính thức khai mac, Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ 17 đã bắt đầu bằng phần thi chương trình phát thanh trực tiếp, nơi thử thách bản lĩnh của những người làm báo nói.

Hội thảo quốc tế “Podcast - Đại lộ sáng tạo cho phát thanh trong kỷ nguyên số” diễn ra tại trường quay S8, Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ninh. (Ảnh: Minh Đức)

Trong số 26 đội thi, Báo và PTTH Nghệ An là một trong những đơn vị được đánh giá cao cả về nội dung và hình thức thể hiện. Khéo léo đề cập một chủ đề “nóng” về những khó khăn, bất cập của cán bộ cấp xã sau sáp nhập và nhận giải vàng xứng đáng.

“Ở Báo và PTTH Nghệ An, chúng tôi có truyền thống thực hiện các tác phẩm dự thi, các tác phẩm chính luận, làm bằng tất cả tâm huyết của ekip, nhất là sự quan tâm của ban lãnh đạo, nhất là từ khâu chọn đề đến khâu sản xuất, đồng thời chúng tôi có sự chuẩn bị rất sớm", nhà báo Nguyễn Thị Khánh Ly đại diện ekip thi chương trình phát thanh trực tiếp chia sẻ.

Đằng sau giải thưởng của phần thi chương trình phát thanh trực tiếp là những câu chuyện hậu kỳ khó quên. Nếu như nhà báo Uông Thu Huyền, Ban Thời sự (VOV1) dẫn con nhỏ 1 tuổi đi theo để tiện chăm sóc, rồi nhận “giải kép” người dẫn chương trình xuất sắc và là thành viên trong ekip đạt giải vàng chương trình phát thanh trực tiếp.

Thì nhà báo Thu Hòa, Ban Văn hóa - Xã hội và Dân tộc (VOV2) lại nhiều lần thót tim khi đến gần ngày thi, khách mời đột nhiên bị đau ruột thừa, phải mổ cấp cứu và từ chối tham gia chương trình. Bình tĩnh giải quyết những khó khăn phát sinh, cuối cùng Thu Hòa và ekip đã hỗ trợ thành công khách mời vượt 800 cây số đến trường quay S7 (Báo và PTTH Quảng Ninh) để tham gia chương trình dự thi phát thanh trực tiếp với chủ đề “Trưởng bản- mắt xích đổi mới từ cơ sở” của VOV2.

Sau khi kết thúc phần thi chương trình phát thanh trực tiếp tại liên hoan phát thanh, nội dung và hình thức thể hiện của các tác phẩm dự thi đã được các nhà báo và chuyên gia trong nghề thảo luận sôi nổi tại Hội thảo “Phát thanh trực tiếp trong kỷ nguyên mới-Kỹ năng chinh phục công chúng”. Nhiều kinh nghiệm hay đã được các đồng nghiệp chia sẻ cho nhau, góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn của đội ngũ những người làm phát thanh.

Nhà báo Công Vinh, Đài Phát thanh-Truyền hình TP. Hồ Chí Minh cho rằng, phần thi chương trình phát thanh trực tiếp là động lực để những người làm báo nói tìm được lối đi cho mình để không vô tình rời bỏ thính giả. “Hiện nay nhu cầu nghe vẫn đang cần. Tôi tin chắc rằng khi vẫn còn sự tồn tại của con người thì nhu cầu nghe vẫn lớn, nhưng chúng ta hãy để tính tương tác cao. Ngày xưa chỉ Đài nói và người ta chỉ được nghe. Phát thanh trải xuất hiện trên mạng xã hội để cùng tương tác, cùng xây dựng nội dung, vì trí tuệ xã hội rất lớn”.

Trụ sở Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ninh. (Ảnh: Đỗ Phương)

Cùng với việc tổ chức hội thảo về phát thanh trực tiếp, lần đầu tiên tại Liên hoan phát thanh toàn quốc, Podcast trở thành hạng mục dự thi với gần 100 tác phẩm mùa đầu và cũng lần đầu tiên có giám khảo quốc tế tham gia chấm thi khi có hạng mục này.

Trong khuôn khổ của tuần liên hoan phát thanh cũng lần đầu tiên diễn ra hội thảo “Podcast-Đại lộ sáng tạo cho phát thanh".

Diễn đàn này đã thu hút đông đảo người làm báo tham gia, bởi đây là một lĩnh vực mới, rất thời sự khi thế giới đang chứng kiến sự bùng nổ của podcast với tốc độ tăng trưởng kỷ lục: Số lượng người nghe podcast toàn cầu đã vượt 580 triệu người năm 2025, dự kiến đạt 650 triệu người nghe vào năm 2027, doanh thu vượt 30 tỷ USD.

Nói như nhà báo Phạm Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, từ dấu ấn Liên hoan phát thanh lần này, podcast mở ra “đại lộ” để phát thanh vươn ra “đại dương- không gian số”.

Liên hoan Phát thanh lần thứ XVII diễn ra trong bối cảnh Đại hội 14 của Đảng, cuộc bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp đã thành công tốt đẹp. Hầu hết các cơ quan báo và phát thanh, truyền hình tỉnh, thành phố đã sáp nhập với nhau. Tại cấp Trung ương, Đài Tiếng nói Việt Nam là một trong những đơn vị sự nghiệp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Bối cảnh này đã tạo dư địa cho liên hoan phát thanh ghi những dấu ấn đáng nhớ.

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Đỗ Tiến Sỹ khẳng định, giữa bộn bề công việc sau công cuộc “tái cấu trúc” báo chí, sự tham gia của tất cả 34 cơ quan Báo và Phát thanh-Truyền hình trên toàn quốc, cùng 8 đơn vị báo chí lớn có sản xuất nội dung số như Báo Nhân dân, Thông tấn xã Việt Nam, Vietnamnet, Lao động, Thanh niên, Tuổi trẻ, Dân Việt hội tụ về Quảng Ninh tham gia ngày hội của những người làm báo nói đã cho thấy một khí thế mới của phát thanh.

Trong số 343 tác phẩm dự thi ở các thể loại, Ban Tổ chức đã trao 24 giải Vàng, 37 giải Bạc, 71 giải Đồng, 60 giải Khuyến khích cho các thể loại tác phẩm và 29 giải thưởng khác dành cho những người có đóng góp thầm lặng sau “cánh sóng” (trong đó có giải kỹ thuật viên xuất sắc).

Sự kết hợp hài hòa cả yếu tố quốc gia và địa phương cũng đã góp phần làm nên thành công vang dội của Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII. Các hoạt động bên lề trong khuôn khổ gần 1 tuần cũng tạo được ấn tượng sâu sắc.

Cuộc thi ảnh, video clip “Quảng Ninh khát vọng vươn mình cùng đất nước”; Trưng bày hình ảnh, hiện vật với chủ đề “Phát thanh vì Việt Nam hùng cường thịnh vượng”; Hoạt động giao lưu, kết nối và trải nghiệm di sản văn hóa, du lịch Quảng Ninh; Hội chợ OCOP và Lễ hội Ẩm thực Quảng Ninh… đã “cộng hưởng” để làm nên một mùa liên hoan phát thanh đáng nhớ.

Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII không chỉ là nơi hội tụ các tác phẩm xuất sắc mà còn trở thành dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới khi phát thanh đang nằm trong các tổ hợp đa phương tiện, đa ngôn ngữ và đứng trước yêu cầu đổi mới chuyển đổi số toàn diện.