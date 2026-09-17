Bao giờ mưa ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mới dứt hẳn?

Mưa lớn ở Bắc Bộ còn kéo dài đến hết ngày 18/9

Trao đổi về diễn biến mưa ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia nhận định: “Tình hình mưa ở Bắc Bộ sẽ kéo dài đến hết ngày 18/9 mới dứt hẳn. Tương tự như vậy ở khu vực Bắc Trung Bộ kéo dài đến sau ngày 20/9”.

Ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia

Trong ngày 17/9, khu vực tỉnh Phú Thọ, TP Hà Nội và tỉnh Thanh Hóa xuất hiện mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to kèm dông. Lượng mưa tính từ 7h đến 15h ngày 17/9 tại một số điểm đã vượt 130mm. Đáng chú ý, trạm An Bình (Phú Thọ) ghi nhận 155,2mm; Thạch Bình (Ninh Bình) 160,4mm; Thiệu Hợp (Thanh Hóa) 131,8mm.

Theo dự báo, từ chiều tối 17/9 đến sáng 18/9, khu vực phía Nam các tỉnh Lào Cai, Sơn La, Tuyên Quang, Thái Nguyên; các tỉnh Phú Thọ, Bắc Ninh, TP Hà Nội, Hưng Yên và Ninh Bình có mưa vừa, mưa to và dông. Lượng mưa phổ biến từ 40-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Các khu vực khác của Bắc Bộ cũng có mưa rào và dông, lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.

Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa lớn, có nơi trên 180mm

Không chỉ Bắc Bộ, mưa lớn ở Bắc Trung Bộ cũng được dự báo kéo dài trong những ngày tới. Từ chiều tối 17/9 đến ngày 18/9, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 180mm.

Từ đêm 18/9 đến ngày 19/9, khu vực từ Nghệ An đến TP Huế tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông. Lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm.

Đáng lưu ý, trong đợt mưa này có nguy cơ xảy ra mưa với cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ, có thể gây ngập úng nhanh tại một số khu vực.

Khi nào mưa ở Bắc Trung Bộ mới dứt hẳn?

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, nếu mưa ở Bắc Bộ dự kiến kéo dài đến hết ngày 18/9 thì tại Bắc Trung Bộ, diễn biến mưa còn phức tạp hơn.

Mưa lớn kéo dài gây ngập úng ở Hà Nội

Đêm 19/9 và ngày 20/9, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Huế tiếp tục có mưa vừa và dông, lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm. Như vậy, người dân khu vực Bắc Trung Bộ cần tiếp tục đề phòng mưa lớn đến sau ngày 20/9, đặc biệt tại các khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Huế.

Ngoài ra, trong chiều tối và tối 17/9, khu vực cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ và tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm. Trong mưa dông, người dân cần đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cảnh báo nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở đất

Cơ quan khí tượng cảnh báo, mưa lớn có khả năng gây ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị và khu công nghiệp. Tại khu vực miền núi, mưa lớn cũng làm gia tăng nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá được cảnh báo ở cấp 1.

Người dân tại các khu vực có nguy cơ cao cần thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết và chủ động các biện pháp bảo đảm an toàn, nhất là trong thời điểm có mưa lớn kéo dài.

Thông tin cảnh báo khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất theo thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn.