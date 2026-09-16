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Lũ lên cao, yêu cầu Phú Thọ, Ninh Bình, Thanh Hóa chủ động sơ tán người dân

Thứ Tư, 14:26, 16/09/2026
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VOV.VN - Lũ trên sông Bôi tại trạm Hưng Thi (Phú Thọ) đang lên nhanh, vượt báo động 3 và được dự báo tiếp tục dâng. Cơ quan chức năng yêu cầu Phú Thọ, Ninh Bình và Thanh Hóa chủ động cảnh báo, sơ tán người dân tại các khu vực có nguy cơ ngập sâu, sạt lở, lũ quét.

Lũ sông Bôi vượt báo động 3

Theo Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia, sáng 16/9, mực nước trên sông Bôi tại trạm Hưng Thi, tỉnh Phú Thọ, đang lên nhanh. Lúc 7h, mực nước đo được ở mức 13,83m, cao hơn 0,83m so với báo động 3. Dự báo, lũ trên sông Bôi tiếp tục lên, có khả năng đạt mức khoảng 3m trên báo động 3.

Tại một số sông thuộc khu vực Thanh Hóa và Ninh Bình, mực nước cũng đang ở mức báo động 2, một số nơi trên báo động 3, tiềm ẩn nguy cơ ngập lụt tại các vùng trũng thấp, ven sông.

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Yêu cầu Phú Thọ, Ninh Bình, Thanh Hóa chủ động sơ tán người dân khi lũ đang lên cao

Trước diễn biến lũ phức tạp, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia yêu cầu UBND các tỉnh Phú Thọ, Ninh Bình và Thanh Hóa khẩn trương theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, tổ chức cảnh báo đến người dân.

Các địa phương cần rà soát những khu vực thấp trũng, ven sông, khu vực có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất để chủ động phương án sơ tán người dân đến nơi an toàn, nhất là tại những khu vực có nguy cơ bị cô lập.

Lực lượng chức năng được yêu cầu tăng cường tuần tra, kiểm tra và bảo vệ các tuyến đê; kịp thời phát hiện, xử lý những vị trí có nguy cơ mất an toàn.

Các địa phương cũng được yêu cầu thông báo kịp thời tình hình lũ đến các chủ đầu tư công trình, phương tiện vận tải đường thủy và các cơ sở khai thác khoáng sản để chủ động biện pháp bảo đảm an toàn. Việc vận hành các hồ chứa phải được thực hiện phù hợp với tình hình thực tế, bảo đảm an toàn công trình và hạ du.

Tại những ngầm, tràn, cầu và tuyến đường có nguy cơ bị ngập hoặc nước chảy xiết, lực lượng chức năng phải tổ chức canh gác, cảnh báo và kiên quyết không cho người, phương tiện qua lại khi không bảo đảm an toàn.

Sẵn sàng lực lượng cứu nạn, cứu hộ

Ban Chỉ đạo yêu cầu các địa phương duy trì lực lượng, phương tiện và vật tư cần thiết, sẵn sàng triển khai cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra.

Hệ thống thông tin cơ sở và các cơ quan truyền thông địa phương cần liên tục cập nhật, cảnh báo diễn biến lũ, hướng dẫn người dân các biện pháp phòng tránh, đặc biệt tại những khu vực có nguy cơ ngập sâu, chia cắt.

Các đơn vị được yêu cầu tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên cập nhật tình hình và báo cáo kịp thời để chủ động xử lý các tình huống phát sinh.

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Sạt lở ách tắc Quốc lộ 15C qua Thanh Hóa

VOV.VN - Sau nhiều ngày mưa kéo dài, tại tỉnh Thanh Hóa xuất hiện nhiều điểm sạt lở ở khu vực miền núi. Tại KM80 - Quốc lộ 15C đoạn qua địa bàn xã Nhi Sơn sạt lở gây ách tắc hoàn toàn.

Văn Ngân/VOV.VN
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