English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thời tiết ngày 25/7: Hà Nội mưa dông, Bắc Bộ nhiều nơi mưa to

Thứ Sáu, 21:00, 24/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 25/7, Hà Nội có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nền nhiệt dao động 24-33 độ C. Trên toàn khu vực Bắc Bộ, mưa tiếp diễn, trong đó vùng núi và trung du có nơi mưa rất to, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ chiều tối 24 đến ngày 25/7, các tỉnh Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên và Sơn La tiếp tục có mưa vừa, mưa to, cục bộ trên 180 mm. Các khu vực khác ở Bắc Bộ cùng Thanh Hóa, Nghệ An có mưa rào và dông, cục bộ trên 80 mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ mưa cường suất lớn trên 80 mm trong 3 giờ, có thể gây ngập úng, lũ quét và sạt lở đất; Chiều tối và đêm 24/7, Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng có mưa rào, dông, cục bộ trên 50 mm; cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa vừa, có nơi mưa rất to trên 100 mm.

thoi tiet ngay 25 7 ha noi mua dong, bac bo nhieu noi mua to hinh anh 1

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước, đêm 24, ngày 25/7

TP. Hà Nội: Có mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, có nơi dưới 21 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; riêng khu vực vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Thanh Hóa đến Huế: Phía Bắc (Thanh Hóa và Nghệ An) nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Phía Nam có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày có mưa rào và dông vài nơi, có nơi có nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

TP. Hồ Chí Minh: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.

PV/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Thời tiết hôm nay 23/7: Hà Nội, Bắc Bộ mưa dông rải rác, cục bộ mưa to
Thời tiết hôm nay 23/7: Hà Nội, Bắc Bộ mưa dông rải rác, cục bộ mưa to

VOV.VN - Thời tiết hôm nay 23/7, Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ duy trì hình thái có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, tập trung vào chiều tối, đêm và sáng. Trong mưa dông có nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ cao nhất phổ biến 31-34 độ C.

Thời tiết hôm nay 23/7: Hà Nội, Bắc Bộ mưa dông rải rác, cục bộ mưa to

Thời tiết hôm nay 23/7: Hà Nội, Bắc Bộ mưa dông rải rác, cục bộ mưa to

VOV.VN - Thời tiết hôm nay 23/7, Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ duy trì hình thái có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, tập trung vào chiều tối, đêm và sáng. Trong mưa dông có nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ cao nhất phổ biến 31-34 độ C.

Thời tiết hôm nay 22/7: Hà Nội và Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối đề phòng mưa dông
Thời tiết hôm nay 22/7: Hà Nội và Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối đề phòng mưa dông

VOV.VN - Dự báo thời tiết hôm nay (22/7), Hà Nội và nhiều nơi ở Bắc Bộ duy trì trạng thái ngày nắng, có nơi nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 35 độ C, cục bộ trên 35 độ C. Chiều tối và đêm, khu vực có thể xuất hiện mưa rào và dông vài nơi, kèm nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thời tiết hôm nay 22/7: Hà Nội và Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối đề phòng mưa dông

Thời tiết hôm nay 22/7: Hà Nội và Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối đề phòng mưa dông

VOV.VN - Dự báo thời tiết hôm nay (22/7), Hà Nội và nhiều nơi ở Bắc Bộ duy trì trạng thái ngày nắng, có nơi nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 35 độ C, cục bộ trên 35 độ C. Chiều tối và đêm, khu vực có thể xuất hiện mưa rào và dông vài nơi, kèm nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thời tiết hôm nay 21/7: Hà Nội nắng nóng, Tây Bắc chiều tối và đêm có mưa rào
Thời tiết hôm nay 21/7: Hà Nội nắng nóng, Tây Bắc chiều tối và đêm có mưa rào

VOV.VN - Ngày 21/7, Hà Nội và Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi. Hà Nội có nơi nắng nóng 34-36 độ C, đồng bằng Bắc Bộ xuất hiện nắng nóng cục bộ; trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Thời tiết hôm nay 21/7: Hà Nội nắng nóng, Tây Bắc chiều tối và đêm có mưa rào

Thời tiết hôm nay 21/7: Hà Nội nắng nóng, Tây Bắc chiều tối và đêm có mưa rào

VOV.VN - Ngày 21/7, Hà Nội và Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi. Hà Nội có nơi nắng nóng 34-36 độ C, đồng bằng Bắc Bộ xuất hiện nắng nóng cục bộ; trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục