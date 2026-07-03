Bão số 1 hướng vào Quảng Ninh, Bắc Bộ mưa rất to từ đêm nay

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 7h ngày 3/7, vị trí tâm bão số 1 ở khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc; 110,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc đặc khu Hoàng Sa, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 110km về phía Nam.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 8 (62-74km/h), giật cấp 10. Bão di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 5km/h.

Dự báo bão hướng vào Quảng Ninh, suy yếu sau khi đi vào đất liền

Đến 7h ngày 4/7, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ 10-15km/h. Tâm bão ở khoảng 19,8 độ Vĩ Bắc; 108,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách Quảng Ninh khoảng 220km về phía Đông Nam. Cường độ bão duy trì cấp 8, giật cấp 10.

Vùng nguy hiểm trên biển nằm trong khoảng từ 16,0 đến 21,5 độ Vĩ Bắc và từ 107,5 đến 112,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 áp dụng đối với phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) và vùng biển phía Đông khu vực Vịnh Bắc Bộ.

Đến 7h ngày 5/7, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ 10-15km/h. Tâm bão ở khoảng 21,6 độ Vĩ Bắc; 107,9 độ Kinh Đông, trên đất liền vùng ven biển tỉnh Quảng Ninh. Cường độ bão vẫn ở cấp 8, giật cấp 10.

Vùng nguy hiểm được xác định ở phía Bắc 18,0 độ Vĩ Bắc và phía Tây 111,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 đối với khu vực Vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) cùng vùng biển ven bờ các tỉnh từ Quảng Ninh đến Hưng Yên.

Đến 7h ngày 6/7, bão di chuyển theo hướng Bắc với tốc độ 10-15km/h. Tâm bão ở khoảng 24,2 độ Vĩ Bắc; 107,7 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp.

Vùng nguy hiểm nằm ở phía Bắc 20,0 độ Vĩ Bắc và phía Tây 110,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 đối với khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) cùng vùng biển ven bờ và đất liền các tỉnh từ Quảng Ninh đến Hưng Yên.

Gió mạnh, sóng cao 4m, biển động mạnh

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) chịu tác động của gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10. Từ đêm 3/7, phạm vi ảnh hưởng mở rộng đến Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu.

Sóng biển cao 2-4m, biển động mạnh. Điều kiện thời tiết nguy hiểm có thể gây lật, chìm hoặc hư hỏng tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch và các phương tiện hoạt động trên biển. Lồng bè nuôi trồng thủy sản, khu neo đậu tàu thuyền và các công trình ven biển có nguy cơ bị hư hỏng; hoạt động khai thác thủy sản, vận tải và du lịch trên biển có khả năng bị gián đoạn.

Ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên có gió giật cấp 10, nước dâng 0,5m

Từ chiều 4/7, khu vực ven biển các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng và Hưng Yên có gió mạnh cấp 6, vùng gần tâm bão cấp 7-8, giật cấp 9-10. Sóng biển cao 2-3m, nước dâng do bão khoảng 0,3-0,5m.

Gió mạnh có thể làm tốc mái nhà, hư hỏng công trình tạm, gãy đổ cây xanh, biển quảng cáo; ảnh hưởng đến hệ thống điện, thông tin liên lạc và giao thông. Sóng lớn kết hợp nước dâng có thể gây ngập cục bộ tại các khu vực cửa sông, bãi triều và vùng trũng thấp; ảnh hưởng đến đê, kè biển và các công trình ven bờ.

Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa rất to, có nơi trên 350mm

Từ đêm 3/7 đến hết ngày 5/7, khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 100-200mm; riêng Đông Bắc Bộ đạt 150-250mm, có nơi trên 350mm.

Mưa lớn kéo dài có thể gây ngập úng tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp; làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông, suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi; ảnh hưởng đến giao thông, sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của người dân.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, các đối tượng có nguy cơ chịu ảnh hưởng cao gồm tàu thuyền, ngư dân, các hoạt động khai thác và nuôi trồng thủy sản trên biển; người dân sinh sống tại khu vực ven biển, cửa sông và nhà ở không kiên cố; các khu vực đô thị thấp trũng, khu công nghiệp, vùng sản xuất nông nghiệp; các khu vực miền núi có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất; hệ thống đê điều, giao thông, điện lực, thông tin liên lạc và các công trình hạ tầng trọng yếu.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia khuyến cáo các địa phương và người dân trong khu vực ảnh hưởng cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, cập nhật thường xuyên các bản tin dự báo, cảnh báo và chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống thiên tai theo hướng dẫn của cơ quan chức năng.