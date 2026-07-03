Bão số 1 cách đảo Hải Nam khoảng 90km, giật cấp 11

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 10h ngày 3/7, vị trí tâm bão số 1 ở khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc, 110,0 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 90km về phía Nam.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 8-9 (62-88km/h), giật cấp 11. Bão di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 5km/h.

Dự báo diễn biến bão trong 24-72 giờ tới

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 24 giờ tới, bão chuyển hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ 10-15km/h. Đến 10h ngày 4/7, tâm bão nằm trên khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, tại khoảng 20,2 độ Vĩ Bắc - 108,5 độ Kinh Đông, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 170km về phía Nam Đông Nam. Cường độ bão duy trì cấp 8-9, giật cấp 11.

Trong 48 giờ tới, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ 10-15km/h. Đến 10h ngày 5/7, tâm bão ở khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), tại khoảng 22,7 độ Vĩ Bắc - 107,8 độ Kinh Đông, cường độ giảm xuống cấp 8, giật cấp 10.

Đến 72 giờ tới, bão tiếp tục đi theo hướng Bắc với tốc độ 10-15km/h. Dự báo đến 10h ngày 6/7, tâm bão ở khoảng 25,2 độ Vĩ Bắc - 107,7 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp.

Vùng biển gió mạnh, sóng cao 4m

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), vùng biển phía Đông Bắc khu vực từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi và từ đêm 3/7 mở rộng đến Vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 11; sóng biển cao 2-4m, biển động rất mạnh.

Điều kiện thời tiết nguy hiểm có thể gây lật, chìm hoặc hư hỏng tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch và các phương tiện hoạt động trên biển. Lồng bè nuôi trồng thủy sản, khu neo đậu tàu thuyền và các công trình ven biển có nguy cơ bị hư hỏng; hoạt động khai thác thủy sản, vận tải và du lịch trên biển có thể bị gián đoạn.

Ven biển Quảng Ninh - Hải Phòng gió giật cấp 10, Đông Bắc Bộ mưa trên 350mm

Trên đất liền, từ chiều 4/7, khu vực ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng và Hưng Yên có gió mạnh cấp 6, vùng gần tâm bão cấp 7-8, giật cấp 9-10; sóng biển cao 2-3m, nước dâng do bão khoảng 0,2-0,4m.

Gió mạnh có thể làm tốc mái nhà, hư hỏng công trình tạm, gãy đổ cây xanh, biển quảng cáo; ảnh hưởng đến hệ thống điện, thông tin liên lạc và giao thông. Sóng lớn kết hợp nước dâng có thể gây ngập cục bộ tại các khu vực cửa sông, bãi triều và vùng trũng thấp, ảnh hưởng đến đê, kè biển và các công trình ven bờ.

Về mưa, từ đêm 3/7 đến hết ngày 5/7, khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm; riêng Đông Bắc Bộ phổ biến 150-250mm, có nơi trên 350mm.

Mưa lớn kéo dài có nguy cơ gây ngập úng tại các đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp; làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông, suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất ở khu vực miền núi; ảnh hưởng đến giao thông, sản xuất nông nghiệp và đời sống người dân.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia khuyến cáo các địa phương và người dân trong khu vực chịu ảnh hưởng theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, thường xuyên cập nhật các bản tin dự báo, cảnh báo và chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống thiên tai theo hướng dẫn của cơ quan chức năng.