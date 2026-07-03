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Quảng Ninh siết an toàn trước bão số 1, tạm dừng tàu lưu trú trên vịnh Hạ Long

Thứ Sáu, 11:09, 03/07/2026
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VOV.VN - Để chủ động ứng phó với bão số 1 (Maysak), tỉnh Quảng Ninh đang khẩn trương triển khai đồng bộ các phương án bảo đảm an toàn cho người dân, tàu thuyền, hoạt động du lịch và nuôi trồng thủy sản. Các địa phương ven biển được yêu cầu theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh.

Thực hiện Công điện của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ninh đã yêu cầu các địa phương, đơn vị triển khai ngay các phương án ứng phó với cơn bão đầu tiên của năm 2026.

 Tại các địa phương ven biển như Cô Tô, Vân Đồn, Móng Cái và Hạ Long, lực lượng chức năng đang khẩn trương kiểm đếm tàu thuyền hoạt động trên biển, duy trì liên lạc với ngư dân, thường xuyên cập nhật diễn biến của bão để hướng dẫn tàu thuyền di chuyển tránh trú an toàn, tuyệt đối không đi vào vùng nguy hiểm. Hệ thống thông tin duyên hải cũng tăng cường phát tin cảnh báo phục vụ công tác điều hành.

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Trong ngày hôm nay (3/7), dự kiến Quảng Ninh sẽ tạm ngừng cấp phép cho tàu lưu trú và tàu du lịch tham quan ven bờ vịnh vào ban đêm

Đối với khu vực nuôi trồng thủy sản, các địa phương tổ chức kiểm tra, gia cố lồng bè, chủ động đưa người già, trẻ em và phụ nữ lên bờ trước khi thời tiết diễn biến xấu. Cùng với đó, các công trình đê điều, hồ chứa nước được rà soát, kiểm tra, sẵn sàng phương án xử lý khi có mưa lớn hoặc sự cố xảy ra.

Lực lượng quân sự, công an duy trì quân số, phương tiện thường trực, sẵn sàng tham gia cứu hộ, cứu nạn. Ngành du lịch và các đơn vị quản lý hoạt động trên vịnh tăng cường thông tin tới du khách, đồng thời chuẩn bị phương án tạm dừng các hoạt động trên biển khi cần thiết.

Theo ông Đoàn Mạnh Phương, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ninh), ngay trong ngày 3/7, đơn vị sẽ có văn bản đề nghị Cảng vụ Đường thủy nội địa Quảng Ninh tạm dừng cấp phép đối với các tàu lưu trú trên vịnh và tàu tham quan ven bờ vịnh Hạ Long hoạt động vào ban đêm nhằm bảo đảm an toàn cho du khách và thuyền viên. Các địa phương, đơn vị tiếp tục duy trì chế độ trực ban 24/24 giờ, thường xuyên cập nhật diễn biến của bão, báo cáo tình hình về cơ quan thường trực để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1, sáng 3/7, tại một số địa phương ven biển như Hạ Long, Cô Tô và Vân Đồn đã xuất hiện mưa rải rác, gió mạnh cấp 3 đến cấp 4. Ngành chức năng khuyến cáo người dân, ngư dân và du khách thường xuyên theo dõi bản tin dự báo thời tiết và chấp hành nghiêm hướng dẫn của cơ quan chức năng.

Vũ Miền/VOV-Đông Bắc
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