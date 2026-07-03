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Thời tiết hôm nay 3/7: Mưa lớn ở Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa

Thứ Sáu, 05:48, 03/07/2026
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VOV.VN - Dự báo ngày 3/7, khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến từ 70–150mm, cục bộ có nơi trên 200mm.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (03/7), khu vực Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 02/7 đến 03 giờ ngày 03/7 có nơi trên 40mm như các trạm: Mậu Thạch (Nghệ An) 101,4mm, Vũ Quang (Hà Tĩnh) 73,4mm, Trà Leng (Tp. Đà Nẵng) 68,2mm, Ia Tơi (Quảng Ngãi) 108,8mm, Ia Ly (Gia Lai) 84,2mm, Đặc khu Phú Quốc (An Giang) 49,4mm,...

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Ảnh minh họa

Dự báo mưa lớn trong 24–48 giờ tới (từ đêm 03/7 đến đêm 04/7):

Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông; cục bộ có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến: 70–150mm. Cục bộ có nơi: trên 200mm. Thời gian mưa chủ yếu: từ đêm 03/7 đến đêm 04/7. Cảnh báo cường suất mưa lớn: trên 100mm/3 giờ.

Ngoài ra: Ngày 03/7, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10–30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm. Chiều và đêm 03/7, khu vực từ Thanh Hóa đến Tp. Huế và duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10–30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 100mm. Khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa 20–40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 90mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cảnh báo: Ngày và đêm 05/7, mưa lớn tiếp tục xảy ra ở khu vực Đông Bắc Bộ với lượng mưa phổ biến 30–70mm; riêng khu Đông Bắc 80–120mm, cục bộ có nơi trên 170mm.

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm 3/7

TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất : 25-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 31-33 độ

Có mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; từ chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ.

Có mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; từ chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 32-35 độ.

Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ.

Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 26-29 độ.

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều và đêm có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều và đêm có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất : 25-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 31-33 độ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều và đêm có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

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Thời tiết hôm nay 2/7: Hà Nội mưa dông, Bắc Bộ có nơi mưa rất to

VOV.VN - Thời tiết hôm nay 2/7, Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, mưa tập trung vào đêm và sáng, cục bộ có nơi mưa to. Tại Bắc Bộ, đặc biệt khu vực vùng núi và trung du, mưa vừa, mưa to đến rất to có thể xuất hiện, tiềm ẩn nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

PV/VOV.VN
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