Bão số 1 suy yếu dần trên đất liền Trung Quốc, Quảng Ninh tiếp tục có mưa rất to

Dự báo trong ngày 5/7, bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó thành vùng áp thấp, song hoàn lưu bão vẫn gây gió mạnh, sóng lớn trên Bắc Vịnh Bắc Bộ và mưa rất to tại khu vực Đông Bắc Bộ.

Bão số 1 suy yếu dần trên đất liền Trung Quốc, Quảng Ninh tiếp tục mưa rất to, gió giật mạnh

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1, nhiều nơi tại tỉnh Quảng Ninh đã ghi nhận gió mạnh và mưa lớn. Tại đặc khu Bạch Long Vĩ, gió mạnh cấp 9, giật cấp 11. Khu vực Cô Tô có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 2,25m; Cửa Ông ghi nhận gió mạnh cấp 8, giật cấp 9; Móng Cái có gió mạnh cấp 9, giật cấp 12; Quảng Hà có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9.

Chiều và đêm 4/7, nhiều nơi ở Quảng Ninh xảy ra mưa to đến rất to. Trong đó, trạm Móng Cái đo được lượng mưa 247,6mm, Đoan Tĩnh 145,4mm.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 4h ngày 5/7, tâm bão số 1 ở khoảng 21,9 độ Vĩ Bắc, 108,0 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 8 (62-74km/h), giật cấp 10. Bão di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc với tốc độ từ 5-10km/h.

Dự báo đến 16h ngày 5/7, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc với tốc độ 10-15km/h, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó thành một vùng áp thấp. Vùng nguy hiểm nằm ở phía Bắc vĩ tuyến 20,5 độ Vĩ Bắc, từ 106,5-110,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 đối với khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Ninh.

Về tác động trên biển, khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô và Cát Hải, tiếp tục có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9-10; sóng biển cao từ 2-3m, biển động mạnh.

Điều kiện thời tiết nguy hiểm có thể gây lật, chìm hoặc hư hỏng tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch và các phương tiện hoạt động trên biển. Lồng bè nuôi trồng thủy sản, khu neo đậu tàu thuyền cùng các công trình ven biển cũng có nguy cơ bị hư hỏng; hoạt động khai thác thủy sản, vận tải và du lịch trên biển có thể bị gián đoạn.

Đối với khu vực đất liền ven biển tỉnh Quảng Ninh, dự báo tiếp tục có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9-10. Gió mạnh có thể làm tốc mái nhà, hư hỏng các công trình tạm, làm gãy đổ cây xanh, biển quảng cáo, đồng thời ảnh hưởng đến hệ thống điện, thông tin liên lạc và giao thông.

Về mưa lớn, từ sáng sớm đến hết ngày 5/7, khu vực Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 40-90mm, cục bộ trên 120mm. Riêng khu vực Đông Bắc Bắc Bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 300mm.

Cảnh báo mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp; đồng thời làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông, suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi.

Bên cạnh đó, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão ảnh hưởng.

Các đối tượng có nguy cơ chịu ảnh hưởng cao gồm tàu thuyền, ngư dân, các hoạt động khai thác và nuôi trồng thủy sản trên biển; người dân sinh sống tại khu vực ven biển, cửa sông và nhà ở không kiên cố; các khu vực đô thị thấp trũng, khu công nghiệp, khu vực khai thác khoáng sản và vùng sản xuất nông nghiệp; các khu vực miền núi có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất; cùng hệ thống đê điều, giao thông, điện lực, thông tin liên lạc và các công trình hạ tầng trọng yếu.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia khuyến nghị các địa phương và người dân trong khu vực chịu ảnh hưởng cần tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, thường xuyên cập nhật các bản tin dự báo, cảnh báo, đồng thời chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống thiên tai theo hướng dẫn của cơ quan chức năng nhằm giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.