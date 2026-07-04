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Hải Phòng chủ động tiêu úng, bảo vệ đê điều và hoa màu phòng mưa lớn sau bão số 1

Thứ Bảy, 23:16, 04/07/2026
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VOV.VN - Trước nguy cơ mưa lớn kéo dài do hoàn lưu bão số 1, thành phố Hải Phòng đang tập trung triển khai các biện pháp bảo vệ đê điều, tiêu úng, giảm thiểu thiệt hại đối với sản xuất nông nghiệp và phòng ngừa sạt lở tại các khu vực xung yếu.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Hải Phòng, thành phố đã xây dựng phương án bảo vệ 47 trọng điểm đê điều trong mùa mưa bão năm nay, gồm 2 trọng điểm cấp thành phố và 45 trọng điểm do các địa phương trực tiếp quản lý. Tại các khu vực xung yếu, lực lượng, phương tiện, vật tư được bố trí theo phương châm "4 tại chỗ", sẵn sàng xử lý kịp thời nếu xảy ra sự cố.

Cùng với công tác bảo vệ đê điều, các địa phương đang khẩn trương triển khai các giải pháp tiêu úng nhằm hạn chế thiệt hại đối với sản xuất nông nghiệp. Đến nay, toàn thành phố Hải Phòng đã gieo cấy khoảng 30.000 ha lúa vụ mùa. Nhiều diện tích được gieo theo phương thức gieo vãi nên rất dễ bị ảnh hưởng nếu mưa lớn kéo dài gây ngập úng.

hai phong chu dong tieu ung, bao ve de dieu va hoa mau phong mua lon sau bao so 1 hinh anh 1
Ban Chỉ huy Quân sự phường Thiên Hương sẵn sàng huy động lực lượng dân quân tự vệ cùng phương tiện tham gia gia cố cống xung yếu Mùng 2-9 trên địa bàn.
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Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thuỷ lợi Thuỷ Nguyên phối hợp với nhân các các phường, xã trong khu vực triển khai các phương án bảo vệ đê điều, phòng ngập úng khi có mưa lớn.

Trước thực tế đó, các đơn vị khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn Hải Phòng đã chủ động hạ thấp mực nước trên hệ thống kênh mương, đồng thời rà soát các vùng trũng thấp, khu vực có nguy cơ ngập úng để sẵn sàng vận hành các trạm bơm tiêu khi cần thiết.

Ông Nguyễn Trần Quỳnh, Trạm trưởng Trạm Thủy nông Quảng Thanh, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Thủy Nguyên (Hải Phòng) cho biết, hơn 240 cán bộ, công nhân của Công ty được huy động ứng trực 24/24 giờ tại các công trình đầu mối, sẵn sàng vận hành cống, trạm bơm khi có mưa lớn để bảo đảm tiêu thoát nước, hạn chế ngập úng cho sản xuất và khu dân cư.

“Công ty khai thác công trình thủy lợi khu vực Thuỷ Nguyên thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố Hải Phòng về việc hạ nước đệm trên toàn hệ thống để sẵn sàng ứng phó với mưa lớn sau cơn bão số 1. Đến nay trên hệ thống của Thủy Nguyên gồm hai hệ thống chính là sông Giá và kênh Hoàng Ngọc thì đã được công ty hạ nước đệm vào đêm ngày mùng 3 và rạng sáng mùng 4/7, cơ bản đáp ứng yêu cầu sẵn sàng đón mưa lớn sau bão và bảo đảm không để xảy ra ngập úng cục bộ”, Ông Nguyễn Trần Quỳnh chia sẻ.

 

Thanh Nga/VOV-Đông Bắc
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