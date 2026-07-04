Bão số 1 gây gió giật cấp 10 tại đặc khu Bạch Long Vĩ, sóng biển cao hơn 2 mét

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, lúc 19 giờ ngày 4/7, tâm bão ở khoảng 21,3 độ Vĩ Bắc; 107,8 độ Kinh Đông, trên vùng bờ biển tỉnh Quảng Ninh. Bão di chuyển theo hướng Bắc với tốc độ 10-15 km/h. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 8-9 (62-88 km/h), giật cấp 11.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, nhiều nơi đã ghi nhận gió mạnh. Đặc khu Bạch Long Vĩ có gió cấp 9, giật cấp 10; Cô Tô (Quảng Ninh) gió cấp 8, giật cấp 9, sóng biển cao 2,25 m; Cửa Ông gió cấp 8, giật cấp 9; Móng Cái gió cấp 8, giật cấp 10; Quảng Hà gió cấp 8, giật cấp 9.

Bão số 1 khi áp sát và đổ bộ vào Quảng Ninh với sức gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11.

Dự báo đến 7 giờ ngày 5/7, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Bắc với tốc độ 10-15 km/h, đi vào khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sức gió cấp 6, giật cấp 8.

Đến 19 giờ ngày 5/7, hệ thống này tiếp tục di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc với tốc độ 10-15 km/h, vẫn ở phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) và suy yếu thành một vùng áp thấp, cường độ dưới cấp 6.

Trên biển, khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) tiếp tục có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 11; sóng biển cao từ 2-4,5 m, biển động rất mạnh. Điều kiện thời tiết nguy hiểm có thể gây lật, chìm hoặc hư hỏng tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch và các phương tiện hoạt động trên biển; lồng bè nuôi trồng thủy sản, khu neo đậu tàu thuyền và công trình ven biển có nguy cơ bị hư hỏng.

Tại đất liền, khu vực ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng và Hưng Yên có gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10-11; sóng biển cao từ 2-3,5 m, nước dâng do bão khoảng 0,2-0,4 m. Gió mạnh có thể làm tốc mái nhà, hư hỏng công trình tạm, gãy đổ cây xanh, biển quảng cáo; ảnh hưởng đến hệ thống điện, thông tin liên lạc và giao thông. Sóng lớn kết hợp nước dâng có thể gây ngập cục bộ tại khu vực cửa sông, bãi triều và vùng trũng thấp.

Về mưa, từ tối 4/7 đến hết ngày 5/7, khu vực Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 50-110 mm, cục bộ trên 150 mm. Riêng khu vực Đông Bắc Bắc Bộ có mưa to đến rất to 100-250 mm, cục bộ có nơi trên 350 mm. Mưa lớn có nguy cơ gây ngập úng tại đô thị, khu công nghiệp, vùng trũng thấp; làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông, suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất ở khu vực miền núi.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, cần đề phòng xảy ra dông, lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ.

Các đối tượng có nguy cơ chịu ảnh hưởng cao gồm tàu thuyền, ngư dân và hoạt động khai thác, nuôi trồng thủy sản trên biển; người dân sinh sống tại khu vực ven biển, cửa sông và nhà ở không kiên cố; các khu vực đô thị thấp trũng, khu công nghiệp, khai thác khoáng sản, vùng sản xuất nông nghiệp; khu vực miền núi có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất; cùng hệ thống đê điều, giao thông, điện lực, thông tin liên lạc và các công trình hạ tầng trọng yếu.

Các địa phương và người dân trong khu vực ảnh hưởng được khuyến cáo tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, thường xuyên cập nhật các bản tin dự báo, cảnh báo và chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống thiên tai theo hướng dẫn của cơ quan chức năng.