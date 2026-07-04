English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Quảng Ninh chưa ghi nhận thiệt hại về người do bão số 1

Thứ Bảy, 22:04, 04/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Đến khoảng 21h ngày 4/7, bão số 1 đã ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Theo báo cáo nhanh của các cơ quan chức năng, toàn địa bàn cơ bản an toàn, chưa ghi nhận thiệt hại về người.

Trước đó, hồi 19h cùng ngày, sức gió mạnh nhất tại khu vực Móng Cái đạt cấp 8 đến cấp 9, tương đương 62 đến 88 km/h, giật cấp 10, cấp 11. Bão di chuyển theo hướng Bắc với tốc độ khoảng 10 đến 15 km/h. Gió mạnh làm khoảng 26 cây xanh bị nghiêng, đổ; một số biển quảng cáo, mái tôn bị tốc. Để bảo đảm an toàn, ngành điện lực Móng Cái đã chủ động cắt điện trên địa bàn.

Lượng mưa ghi nhận khoảng 85mm, thấp hơn 30 đến 40% so với dự báo ban đầu. Tuy nhiên, các lực lượng chức năng vẫn duy trì trực ban, theo dõi sát diễn biến của bão và hoàn lưu sau bão, nhất là nguy cơ mưa lớn kéo dài gây ngập úng, lũ quét, sạt lở đất tại các khu vực xung yếu.

Video ghi nhận gió mạnh, mưa lớn tại Móng Cái (Quảng Ninh).

Trên biển, hai phương tiện gồm tàu vận chuyển cát biển kiểm soát BN 2589, có 2 thuyền viên, và tàu biển kiểm soát NĐ 3491 chở 8 container, có 1 thuyền viên, bị trôi dạt. Lực lượng chức năng vẫn duy trì liên lạc với 3 thuyền viên trên hai phương tiện. Bước đầu xác định sức khỏe và tinh thần của các thuyền viên ổn định; trên tàu có lương thực, áo phao và trang thiết bị an toàn. Khi điều kiện thời tiết thuận lợi, lực lượng chức năng sẽ tổ chức tiếp cận, đưa các thuyền viên vào bờ an toàn.

quang ninh chua ghi nhan thiet hai ve nguoi do bao so 1 hinh anh 1
Bước đầu, chưa ghi nhận thiệt hại về đáng kể do bão số 1 gây ra
quang ninh chua ghi nhan thiet hai ve nguoi do bao so 1 hinh anh 2
Gió lớn đã làm bật gốc nhiều cây xanh trên địa bàn phường Móng Cái 1

Ông Đoàn Mạnh Phương, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh Quảng Ninh cho biết, các địa phương tiếp tục duy trì chế độ trực, sẵn sàng phương án ứng phó. Chính quyền và người dân không được chủ quan, nhất là tại vùng trũng thấp, cửa sông, ven biển khi mưa lớn kết hợp triều cường có thể gây ngập cục bộ.

“Dự kiến đến ngày mai, Móng Cái sẽ mưa khoảng 150 đến 200mm tổng lượng mưa cả đợt. So với dự báo thì lượng mưa thực tế sẽ giảm từ 30 đến 40%. Khoảng 1 đến 2 tiếng nữa gió sẽ ngớt. Khuyến cáo bà con không nên ra đường khi đang thiên tai. Trong Móng Cái có khả năng sẽ mưa đến ngày mai nên theo sự chỉ đạo của chính quyền địa phương, phải di dời bà con vùng trũng thấp nếu mưa kéo dài”, Ông Đoàn Mạnh Phương chia sẻ.

Các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão số 1 và hoàn lưu sau bão, chủ động triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân, tàu thuyền, công trình hạ tầng và khu vực có nguy cơ ngập úng, sạt lở.

Vũ Miền/VOV-Đông Bắc
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Bão số 1 vào vùng biển Quảng Ninh, gió giật cấp 11, Đông Bắc Bộ mưa trên 400mm
Bão số 1 vào vùng biển Quảng Ninh, gió giật cấp 11, Đông Bắc Bộ mưa trên 400mm

VOV.VN - Tâm bão số 1 lúc 16h ngày 4/7 đã vào vùng biển Quảng Ninh với sức gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11. Cơ quan khí tượng cảnh báo Bắc Vịnh Bắc Bộ biển động rất mạnh, ven biển Quảng Ninh - Hải Phòng có gió giật cấp 10-11, Đông Bắc Bộ mưa lớn, cục bộ trên 400mm.

Bão số 1 vào vùng biển Quảng Ninh, gió giật cấp 11, Đông Bắc Bộ mưa trên 400mm

Bão số 1 vào vùng biển Quảng Ninh, gió giật cấp 11, Đông Bắc Bộ mưa trên 400mm

VOV.VN - Tâm bão số 1 lúc 16h ngày 4/7 đã vào vùng biển Quảng Ninh với sức gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11. Cơ quan khí tượng cảnh báo Bắc Vịnh Bắc Bộ biển động rất mạnh, ven biển Quảng Ninh - Hải Phòng có gió giật cấp 10-11, Đông Bắc Bộ mưa lớn, cục bộ trên 400mm.

Gió bão tốc mái nhiều nhà ở Móng Cái, Quảng Ninh ứng phó ở mức cao
Gió bão tốc mái nhiều nhà ở Móng Cái, Quảng Ninh ứng phó ở mức cao

VOV.VN - Ảnh hưởng của bão số 1 đã khiến một số nhà dân và biển quảng cáo tại Móng Cái bị hư hỏng. Tỉnh Quảng Ninh đang khẩn trương triển khai phương châm "3 trước, 4 tại chỗ", rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập lụt và sẵn sàng sơ tán người dân.

Gió bão tốc mái nhiều nhà ở Móng Cái, Quảng Ninh ứng phó ở mức cao

Gió bão tốc mái nhiều nhà ở Móng Cái, Quảng Ninh ứng phó ở mức cao

VOV.VN - Ảnh hưởng của bão số 1 đã khiến một số nhà dân và biển quảng cáo tại Móng Cái bị hư hỏng. Tỉnh Quảng Ninh đang khẩn trương triển khai phương châm "3 trước, 4 tại chỗ", rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập lụt và sẵn sàng sơ tán người dân.

Hai nhà máy thủy điện ở Cao Bằng mở cửa xả ứng phó bão số 1
Hai nhà máy thủy điện ở Cao Bằng mở cửa xả ứng phó bão số 1

VOV.VN - Ngày 4/7, hai nhà máy thủy điện Bạch Đằng và Bình Long tại Cao Bằng thông báo chủ động mở cửa van xả điều tiết hồ chứa nhằm ứng phó với bão số 1 (Maysak).

Hai nhà máy thủy điện ở Cao Bằng mở cửa xả ứng phó bão số 1

Hai nhà máy thủy điện ở Cao Bằng mở cửa xả ứng phó bão số 1

VOV.VN - Ngày 4/7, hai nhà máy thủy điện Bạch Đằng và Bình Long tại Cao Bằng thông báo chủ động mở cửa van xả điều tiết hồ chứa nhằm ứng phó với bão số 1 (Maysak).

Chuyên gia: Bão số 1 áp sát đất liền, trọng tâm là khu vực Quảng Ninh - Hải Phòng
Chuyên gia: Bão số 1 áp sát đất liền, trọng tâm là khu vực Quảng Ninh - Hải Phòng

VOV.VN - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, bão số 1 đang tăng tốc và áp sát đất liền các tỉnh Đông Bắc Bộ, trọng tâm là khu vực Quảng Ninh - Hải Phòng. Thời điểm mà gió mạnh nhất tương đối dài, từ nay cho đến khoảng 21-22 giờ đêm nay.

Chuyên gia: Bão số 1 áp sát đất liền, trọng tâm là khu vực Quảng Ninh - Hải Phòng

Chuyên gia: Bão số 1 áp sát đất liền, trọng tâm là khu vực Quảng Ninh - Hải Phòng

VOV.VN - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, bão số 1 đang tăng tốc và áp sát đất liền các tỉnh Đông Bắc Bộ, trọng tâm là khu vực Quảng Ninh - Hải Phòng. Thời điểm mà gió mạnh nhất tương đối dài, từ nay cho đến khoảng 21-22 giờ đêm nay.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục