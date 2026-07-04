Quảng Ninh chưa ghi nhận thiệt hại về người do bão số 1

Trước đó, hồi 19h cùng ngày, sức gió mạnh nhất tại khu vực Móng Cái đạt cấp 8 đến cấp 9, tương đương 62 đến 88 km/h, giật cấp 10, cấp 11. Bão di chuyển theo hướng Bắc với tốc độ khoảng 10 đến 15 km/h. Gió mạnh làm khoảng 26 cây xanh bị nghiêng, đổ; một số biển quảng cáo, mái tôn bị tốc. Để bảo đảm an toàn, ngành điện lực Móng Cái đã chủ động cắt điện trên địa bàn.

Lượng mưa ghi nhận khoảng 85mm, thấp hơn 30 đến 40% so với dự báo ban đầu. Tuy nhiên, các lực lượng chức năng vẫn duy trì trực ban, theo dõi sát diễn biến của bão và hoàn lưu sau bão, nhất là nguy cơ mưa lớn kéo dài gây ngập úng, lũ quét, sạt lở đất tại các khu vực xung yếu.

Video ghi nhận gió mạnh, mưa lớn tại Móng Cái (Quảng Ninh).

Trên biển, hai phương tiện gồm tàu vận chuyển cát biển kiểm soát BN 2589, có 2 thuyền viên, và tàu biển kiểm soát NĐ 3491 chở 8 container, có 1 thuyền viên, bị trôi dạt. Lực lượng chức năng vẫn duy trì liên lạc với 3 thuyền viên trên hai phương tiện. Bước đầu xác định sức khỏe và tinh thần của các thuyền viên ổn định; trên tàu có lương thực, áo phao và trang thiết bị an toàn. Khi điều kiện thời tiết thuận lợi, lực lượng chức năng sẽ tổ chức tiếp cận, đưa các thuyền viên vào bờ an toàn.

Bước đầu, chưa ghi nhận thiệt hại về đáng kể do bão số 1 gây ra

Gió lớn đã làm bật gốc nhiều cây xanh trên địa bàn phường Móng Cái 1

Ông Đoàn Mạnh Phương, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh Quảng Ninh cho biết, các địa phương tiếp tục duy trì chế độ trực, sẵn sàng phương án ứng phó. Chính quyền và người dân không được chủ quan, nhất là tại vùng trũng thấp, cửa sông, ven biển khi mưa lớn kết hợp triều cường có thể gây ngập cục bộ.

“Dự kiến đến ngày mai, Móng Cái sẽ mưa khoảng 150 đến 200mm tổng lượng mưa cả đợt. So với dự báo thì lượng mưa thực tế sẽ giảm từ 30 đến 40%. Khoảng 1 đến 2 tiếng nữa gió sẽ ngớt. Khuyến cáo bà con không nên ra đường khi đang thiên tai. Trong Móng Cái có khả năng sẽ mưa đến ngày mai nên theo sự chỉ đạo của chính quyền địa phương, phải di dời bà con vùng trũng thấp nếu mưa kéo dài”, Ông Đoàn Mạnh Phương chia sẻ.

Các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão số 1 và hoàn lưu sau bão, chủ động triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân, tàu thuyền, công trình hạ tầng và khu vực có nguy cơ ngập úng, sạt lở.