English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Bão số 2 ít có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam

Thứ Bảy, 17:34, 25/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133km/giờ), giật cấp 15. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/h.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 16 giờ ngày 25/7, vị trí tâm bão số 2 ở vào khoảng 21,5 độ Vĩ Bắc; 116,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 290km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133km/giờ), giật cấp 15. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/h.

bao so 2 it co kha nang anh huong truc tiep den dat lien viet nam hinh anh 1
Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ bão phát lúc 17h00 ngày 25/7/2026

Đến 4h ngày 26/7, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/h, trên đất liền ven biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) có vị trí 22,9N-114,9E; cường độ cấp 12, giật cấp 15. Vùng nguy hiểm: Phía Bắc vĩ tuyến 20,0N; kinh tuyến 113,5E-119,0E; Cấp độ rủi ro thiên tai (Khu vực chịu ảnh hưởng) cấp 3: vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông.

Đến 16h ngày 26/7, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc đi vào đất liền tỉnh Quảng Đông có vị trí 24,3N-113,9E, suy yếu còn cấp 8, giật cấp 10. Vùng nguy hiểm: Phía Bắc vĩ tuyến 21,5N; kinh tuyến 113,0E-117,0E. Cấp độ rủi ro thiên tai (Khu vực chịu ảnh hưởng) cấp 3: vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông.
Đến 4h ngày 27/7, bão tiếp tục suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó thành vùng áp thấp trên đất liền tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc).

Bão số 2 chủ yếu di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và đổ bộ vào tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), ít có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam.
Vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8–10, sóng biển cao 4,0–6,0m; vùng gần tâm bão cấp 11–12, giật cấp 15, sóng biển cao 6,0–8,0m; biển động dữ dội.

Tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm có nguy cơ cao chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.

PV/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Bão số 2 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, có khả năng đạt cấp 12
Bão số 2 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, có khả năng đạt cấp 12

VOV.VN - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 24-60 giờ tới, bão số 2 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, có khả năng mạnh thêm, đạt cấp 12, giật cấp 14.

Bão số 2 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, có khả năng đạt cấp 12

Bão số 2 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, có khả năng đạt cấp 12

VOV.VN - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 24-60 giờ tới, bão số 2 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, có khả năng mạnh thêm, đạt cấp 12, giật cấp 14.

Bão Noul trở thành cơn bão số 2 trên Biển Đông
Bão Noul trở thành cơn bão số 2 trên Biển Đông

VOV.VN - Tối 24/7, bão Noul đi vào vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông, trở thành cơn bão số 2 năm 2026. Theo dự báo, bão chủ yếu di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, nhiều khả năng đổ bộ vào tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) và ít có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam.

Bão Noul trở thành cơn bão số 2 trên Biển Đông

Bão Noul trở thành cơn bão số 2 trên Biển Đông

VOV.VN - Tối 24/7, bão Noul đi vào vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông, trở thành cơn bão số 2 năm 2026. Theo dự báo, bão chủ yếu di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, nhiều khả năng đổ bộ vào tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) và ít có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam.

Tổng thống Trump công khai cảnh báo tấn công cơ sở hạt nhân ngầm của Iran
Tổng thống Trump công khai cảnh báo tấn công cơ sở hạt nhân ngầm của Iran

VOV.VN - Núi Pickaxe, cơ sở hạt nhân ngầm được bảo vệ nghiêm ngặt của Iran đang trở thành tâm điểm mới trong cuộc đối đầu giữa Mỹ và Iran sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố có thể sớm tấn công khu vực này.

Tổng thống Trump công khai cảnh báo tấn công cơ sở hạt nhân ngầm của Iran

Tổng thống Trump công khai cảnh báo tấn công cơ sở hạt nhân ngầm của Iran

VOV.VN - Núi Pickaxe, cơ sở hạt nhân ngầm được bảo vệ nghiêm ngặt của Iran đang trở thành tâm điểm mới trong cuộc đối đầu giữa Mỹ và Iran sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố có thể sớm tấn công khu vực này.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục