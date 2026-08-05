Bão số 3 bất ngờ gần như "đứng yên", Biển Đông tiếp tục có gió giật cấp 10

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 7h ngày 5/8, vị trí tâm bão số 3 ở khoảng 17,0 độ Vĩ Bắc; 118,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Nam khu vực Bắc Biển Đông. Trong 3 giờ qua, bão hầu như ít di chuyển. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 8 (62-74 km/giờ), giật cấp 10. Bão đang di chuyển theo hướng Đông với tốc độ khoảng 3-5 km/giờ.

Trong 3 giờ qua, bão số 3 hầu như ít di chuyển và tiếp tục hoạt động trên vùng biển phía Đông Nam khu vực Bắc Biển Đông. Theo dự báo, bão sẽ suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới trước khi đi vào khu vực phía Tây Bắc đảo Luzon (Philippines), không gây ảnh hưởng đến vùng ven biển và đất liền Việt Nam.

Theo dự báo, đến 7h ngày 6/8, bão sẽ di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc với tốc độ 5-10 km/giờ, đến khu vực phía Tây Bắc đảo Luzon (Philippines), tại vị trí khoảng 17,1 độ Vĩ Bắc; 120,7 độ Kinh Đông và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Cường độ giảm xuống còn cấp 6-7, giật cấp 9.

Đến 7h ngày 7/8, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc với tốc độ 5-10 km/giờ, đến khu vực phía Đông Bắc đảo Lu-Dông, tại vị trí khoảng 17,2 độ Vĩ Bắc; 122,2 độ Kinh Đông và suy yếu thành một vùng áp thấp, với sức gió dưới cấp 6.

Gió mạnh, sóng lớn trên biển

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông Nam khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Sóng biển cao 2-4 m, biển động mạnh.

Cơ quan khí tượng nhận định, bão số 3 không ảnh hưởng đến vùng ven biển và đất liền Việt Nam. Tuy nhiên, tàu thuyền hoạt động trong vùng biển nguy hiểm vẫn có nguy cơ chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn. Các phương tiện cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, chủ động tránh đi vào khu vực nguy hiểm để đảm bảo an toàn.