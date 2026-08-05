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Bão số 3 KUJIRA suy yếu nhanh, không ảnh hưởng đất liền Việt Nam

Thứ Tư, 06:22, 05/08/2026
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VOV.VN - Bão số 3 KUJIRA hình thành trên Biển Đông, dự báo di chuyển về phía Đông Đông Bắc và suy yếu, không ảnh hưởng đất liền Việt Nam.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 4h sáng nay (5/8), tâm bão số 3 ở khoảng 17,0 độ Vĩ Bắc; 118,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Nam khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74 km/giờ), giật cấp 10. Bão di chuyển theo hướng Đông với tốc độ khoảng 10 km/giờ.

Dự báo trong 24 giờ tới, đến 4h giờ ngày 6/8, bão di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc với tốc độ khoảng 5-10 km/giờ. tâm bão ở khoảng 17,1 độ Vĩ Bắc; 120,6 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Tây Bắc đảo Luzon (Philippines), sau đó suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Sức gió mạnh cấp 7, giật cấp 9.

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Đến 4h ngày 7/8, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc với tốc độ khoảng 5-10 km/giờ, tâm ở khoảng 17,2 độ Vĩ Bắc; 122,2 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông Bắc đảo Luzon và suy yếu thành một vùng áp thấp.

Trong thời gian ảnh hưởng, vùng biển phía Đông Nam khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10. Sóng biển cao 2-4 m, biển động mạnh.

Cơ quan khí tượng cảnh báo tàu thuyền hoạt động trong các vùng biển nguy hiểm có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.

Theo dự báo, bão số 3 không ảnh hưởng đến vùng ven biển và đất liền Việt Nam. Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới được xác định từ 16,0-18,5 độ Vĩ Bắc, phía Đông kinh tuyến 117,5 độ Kinh Đông; cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 tại vùng biển phía Đông Nam khu vực Bắc Biển Đông.

PV/VOV.VN
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