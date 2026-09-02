Bão số 5 giật cấp 10 trên Bắc Biển Đông, dự báo suy yếu

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào lúc 10h 2/9, vị trí tâm bão số 5 ở khoảng 22,0°N – 117,2°E, trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 8 (62–74 km/h), giật cấp 10. Bão di chuyển theo hướng Đông Bắc, tốc độ khoảng 5–10 km/h.

Dự báo diễn biến (24–72 giờ tới)

Theo dự báo, lúc 10h ngày 3/9, hệ thống di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc với tốc độ khoảng 5 km/giờ. Tâm hệ thống ở vị trí 22,8°N - 117,4°E, trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cường độ cấp 8, giật cấp 10.

Vùng nguy hiểm được xác định từ phía Bắc vĩ tuyến 20,5°N, trong khoảng kinh độ 115,5-119,0°E. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 tại vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông.

Hướng đi của bão số 5

Đến 10h ngày 4/9, hệ thống chuyển hướng Tây, di chuyển với tốc độ khoảng 10 km/giờ. Vị trí tâm ở 22,7°N - 115,4°E, trên đất liền ven biển phía Đông Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), cường độ cấp 8, giật cấp 10.

Vùng nguy hiểm lúc này được xác định từ phía Bắc vĩ tuyến 21,5°N, trong khoảng kinh độ 114,5-119,0°E. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 tại vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông.

Đến 10h ngày 5/9, hệ thống di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 5-10 km/giờ. Tâm hệ thống ở vị trí 22,5°N - 113,9°E, trên đất liền ven biển phía Đông Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Cường độ suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, cấp 6, giật cấp 8.

Vùng nguy hiểm được xác định từ phía Bắc vĩ tuyến 21,5°N, trong khoảng kinh độ 113,0-117,0°E. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 tại vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông.

Cảnh báo diễn biến áp thấp nhiệt đới (72–96 giờ tới)

Từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ 5–10 km/h, sau đó suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Dự báo tác động của bão

Vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6–7, giật cấp 8–9, sóng biển cao 3,0–5,0 m.

Vùng gần tâm bão đi qua có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 4,0–6,0 m, biển động mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.