Bão số 5 mạnh cấp 8, giật cấp 10 trên Biển Đông, hướng về Quảng Đông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào lúc 7h, ngày 2/9, vị trí tâm bão số 5 ở vào khoảng 21,8 độ Vĩ Bắc; 117,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/h), giật cấp 10. Di chuyển theo hướng Đông Bắc, tốc độ khoảng 15 km/h.

Dự báo diễn biến bão (trong 24 đến 72 giờ tới)

Vào lúc 7h ngày 3/9, bão di chuyển theo hướng Đông Bắc, tốc độ 5-10 km/h. Vị trí ở khoảng 22,9°N-117,6°E, trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Cường độ cấp 8, giật cấp 10. Vùng nguy hiểm phía Bắc vĩ tuyến 20,5°N, từ 115,5-119,0°E. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 tại vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông.

7h ngày 4/9, cơn bão di chuyển theo hướng Tây, tốc độ 5-10 km/h. Vị trí ở khoảng 22,9°N-115,7°E, trên đất liền ven biển phía Đông Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Cường độ cấp 8, giật cấp 10. Vùng nguy hiểm phía Bắc vĩ tuyến 21,5°N, từ 114,5-119,0°E. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 tại vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông.

Hướng di chuyển của bão số 5

7h ngày 5/9, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ 5-10 km/h. Vị trí ở khoảng 22,7°N-114,3°E, trên đất liền Hồng Kông (Trung Quốc). Hệ thống suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, cường độ cấp 6, giật cấp 8. Vùng nguy hiểm phía Bắc vĩ tuyến 21,5°N, từ 113,0-117,0°E. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 tại vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông.

Từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 5-10 km, suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Tác động của bão số 5

Dưới tác động của bão, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3,0-5,0m; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 4,0-6,0m; biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.