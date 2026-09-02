Bão số 5 mạnh cấp 8, giật cấp 10 trên Bắc Biển Đông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 4h ngày 2/9, tâm bão số 5 ở khoảng 21,5 độ Vĩ Bắc; 116,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74 km/h), giật cấp 10. Bão di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ khoảng 15 km/h.

Bão số 5 tiếp tục di chuyển trên Bắc Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, đến 4h ngày 3/9, bão di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ khoảng 5-10 km/h. Tâm bão ở khoảng 22,6 độ Vĩ Bắc; 117,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất cấp 8, giật cấp 10.

Vùng nguy hiểm trong thời gian này được xác định là phía Bắc vĩ tuyến 20,0 độ Vĩ Bắc; từ 115,0 đến 119,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai do bão ở khu vực phía Đông Bắc Bắc Biển Đông là cấp 3.

Hình 1. Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ bão số 05 phát lúc 05h00 ngày 02/9/2026

Đến 4h ngày 4/9, bão có khả năng đổi hướng, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 5 km/h. Tâm bão ở khoảng 22,8 độ Vĩ Bắc; 116,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất cấp 8, giật cấp 10.

Vùng nguy hiểm lúc này là phía Bắc vĩ tuyến 21,0 độ Vĩ Bắc; từ 115,0 đến 119,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 đối với khu vực phía Đông Bắc Bắc Biển Đông.

Đến 4h ngày 5/9, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 3 km/h. Tâm bão ở khoảng 22,7 độ Vĩ Bắc; 115,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc).

Sức gió mạnh nhất giảm xuống cấp 7, giật cấp 9. Bão được dự báo suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Vùng nguy hiểm là phía Bắc vĩ tuyến 21,5 độ Vĩ Bắc; từ 114,5 đến 118,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 đối với khu vực phía Bắc Bắc Biển Đông.

Áp thấp nhiệt đới tiếp tục suy yếu

Trong 72-120 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới được dự báo di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 3 km/h và tiếp tục suy yếu dần.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, khu vực phía Đông Bắc Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng cao 3,0-5,0 m.

Vùng biển gần tâm bão có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng cao 4,0-6,0 m, biển động rất mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên có khả năng chịu tác động của dông, lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn.