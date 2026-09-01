Bão số 5 hình thành trên Biển Đông, giật cấp 10

Sáng 1/9, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão, trở thành cơn bão số 5 trong năm 2026, có tên quốc tế SAUDEL.

Theo cơ quan khí tượng, hồi 4h ngày 1/9, tâm bão ở khoảng 18,7 độ Vĩ Bắc; 111,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 240 km về phía Bắc.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74 km/h), giật cấp 10. Bão di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ 15-20 km/h.

Bão số 5 hình thành trên Biển Đông

Dự báo, đến 4h ngày 2/9, bão di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ 20-25 km/h, tâm bão ở khoảng 21,3 độ Vĩ Bắc; 116,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Khu vực nguy hiểm là phía Bắc vĩ tuyến 17,5 độ Vĩ Bắc, từ 110,5-117,5 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 được cảnh báo tại khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa.

Đến 4h ngày 3/9, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ 15-20 km/h, tâm bão ở khoảng 22,7 độ Vĩ Bắc; 118,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Cường độ bão vẫn ở cấp 8, giật cấp 10.

Đến 4h ngày 4/9, bão chuyển hướng Bắc Tây Bắc, di chuyển chậm với tốc độ 3-5 km/h và ở trên vùng biển phía Nam tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc). Bão suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sức gió cấp 7, giật cấp 9.

Trong 72-120 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới dự kiến đổi hướng di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 3-5 km và tiếp tục suy yếu.

Về tác động trên biển, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2-4 m. Vùng gần tâm bão đi qua có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 3-5 m, biển động mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.