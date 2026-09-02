English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Bão số 5 mạnh cấp 8, giật cấp 10 trên vùng biển phía Đông Bắc Bắc Biển Đông

Thứ Tư, 22:01, 02/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bão số 5 đang di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ 5-10 km/h, sức gió mạnh nhất cấp 8, giật cấp 10 trên vùng biển phía Đông Bắc Bắc Biển Đông.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, hồi 19h ngày 2/9, tâm bão số 5 ở khoảng 22,6 độ Vĩ Bắc; 117,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông.

bao so 5 manh cap 8, giat cap 10 tren vung bien phia Dong bac bac bien Dong hinh anh 1
Đường đi của bão số 5.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tương đương 62-74 km/h, giật cấp 10. Bão di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ khoảng 5-10 km/h.

Theo dự báo, trong những giờ tới, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Đông Bắc. Các cơ quan chức năng và tàu thuyền hoạt động trên biển cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão để chủ động ứng phó.

Biển động mạnh do ảnh hưởng của bão số 5

Do ảnh hưởng của bão số 5, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3-5 m.

Tại khu vực gần tâm bão đi qua, gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 4-6 m. Biển động mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng biển nguy hiểm nói trên có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.

Cơ quan khí tượng cảnh báo các phương tiện đang hoạt động trên biển cần thường xuyên cập nhật thông tin về diễn biến bão số 5, chủ động các biện pháp bảo đảm an toàn trước tác động của gió mạnh và sóng lớn.

PV/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Bão số 5 giật cấp 10, hướng về Quảng Đông rồi suy yếu
Bão số 5 giật cấp 10, hướng về Quảng Đông rồi suy yếu

VOV.VN - Bão số 5 mạnh cấp 8, giật cấp 10 trên Bắc Biển Đông, dự báo hướng về Quảng Đông (Trung Quốc) rồi suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Bão số 5 giật cấp 10, hướng về Quảng Đông rồi suy yếu

Bão số 5 giật cấp 10, hướng về Quảng Đông rồi suy yếu

VOV.VN - Bão số 5 mạnh cấp 8, giật cấp 10 trên Bắc Biển Đông, dự báo hướng về Quảng Đông (Trung Quốc) rồi suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Bão số 5 giật cấp 10 trên Bắc Biển Đông, dự báo suy yếu
Bão số 5 giật cấp 10 trên Bắc Biển Đông, dự báo suy yếu

VOV.VN - Bão số 5 mạnh cấp 8, giật cấp 10 trên Bắc Biển Đông, dự báo di chuyển về phía Quảng Đông rồi suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Bão số 5 giật cấp 10 trên Bắc Biển Đông, dự báo suy yếu

Bão số 5 giật cấp 10 trên Bắc Biển Đông, dự báo suy yếu

VOV.VN - Bão số 5 mạnh cấp 8, giật cấp 10 trên Bắc Biển Đông, dự báo di chuyển về phía Quảng Đông rồi suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Bão số 5 mạnh cấp 8, giật cấp 10 trên Biển Đông, hướng về Quảng Đông
Bão số 5 mạnh cấp 8, giật cấp 10 trên Biển Đông, hướng về Quảng Đông

VOV.VN - Bão số 5 mạnh cấp 8, giật cấp 10, đang di chuyển theo hướng Đông Bắc và dự báo suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trong những ngày tới.

Bão số 5 mạnh cấp 8, giật cấp 10 trên Biển Đông, hướng về Quảng Đông

Bão số 5 mạnh cấp 8, giật cấp 10 trên Biển Đông, hướng về Quảng Đông

VOV.VN - Bão số 5 mạnh cấp 8, giật cấp 10, đang di chuyển theo hướng Đông Bắc và dự báo suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trong những ngày tới.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục