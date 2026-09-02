Bão số 5 mạnh cấp 8, giật cấp 10 trên vùng biển phía Đông Bắc Bắc Biển Đông

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, hồi 19h ngày 2/9, tâm bão số 5 ở khoảng 22,6 độ Vĩ Bắc; 117,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông.

Đường đi của bão số 5.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tương đương 62-74 km/h, giật cấp 10. Bão di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ khoảng 5-10 km/h.

Theo dự báo, trong những giờ tới, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Đông Bắc. Các cơ quan chức năng và tàu thuyền hoạt động trên biển cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão để chủ động ứng phó.

Biển động mạnh do ảnh hưởng của bão số 5

Do ảnh hưởng của bão số 5, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3-5 m.

Tại khu vực gần tâm bão đi qua, gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 4-6 m. Biển động mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng biển nguy hiểm nói trên có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.

Cơ quan khí tượng cảnh báo các phương tiện đang hoạt động trên biển cần thường xuyên cập nhật thông tin về diễn biến bão số 5, chủ động các biện pháp bảo đảm an toàn trước tác động của gió mạnh và sóng lớn.