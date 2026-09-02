Bão số 5 giật cấp 10, hướng về Quảng Đông rồi suy yếu

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 13h ngày 2/9, tâm bão số 5 ở khoảng 22,2°N; 117,4°E, trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất gần tâm bão cấp 8 (62-74 km/giờ), giật cấp 10. Bão di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ 5-10 km/giờ.

Dự báo diễn biến bão trong 24-72 giờ tới

Dự báo, đến 13h ngày 3/9, bão di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc với tốc độ khoảng 5 km/giờ. Tâm bão ở vị trí 22,8°N; 117,2°E, trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Cường độ bão duy trì cấp 8, giật cấp 10.

Vùng nguy hiểm được xác định từ phía Bắc vĩ tuyến 21,0°N, trong khoảng kinh độ 115,5-119,0°E. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 tại vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông.

Hướng đi bão số 5

Đến 13h ngày 4/9, bão chuyển hướng Tây, di chuyển với tốc độ khoảng 10 km/giờ. Tâm bão ở vị trí 22,6°N; 115,1°E, trên vùng ven biển phía Đông Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Cường độ bão vẫn ở cấp 8, giật cấp 10.

Vùng nguy hiểm được xác định từ phía Bắc vĩ tuyến 21,0°N, trong khoảng kinh độ 114,0-118,5°E. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 tại vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông.

Đến 13h ngày 5/9, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ 5-10 km/giờ. Tâm bão ở vị trí 22,1°N; 113,5°E, trên vùng ven biển phía Đông Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Bão suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, cường độ cấp 6, giật cấp 8.

Vùng nguy hiểm được xác định từ phía Bắc vĩ tuyến 21,0°N, trong khoảng kinh độ 113,0-116,5°E. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 tại vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông.

Dự báo 72-96 giờ tới

Trong khoảng 72-96 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ 5-10 km/giờ, sau đó suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Cảnh báo tác động của bão trên biển

Trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông, gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3,0-5,0 m.

Vùng gần tâm bão đi qua có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 4,0-6,0 m, biển động mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng biển nguy hiểm có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.