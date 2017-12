Bão Tembin giật cấp 14, cách Côn Đảo khoảng 330km về phía Tây

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, trong tối và đêm qua (24/12), bão số 16 (Tembin) đã đi qua khu vực đảo Trường Sa và Huyền Trân. Tại đảo Trường Sa và Huyền Trân đã quan trắc được gió mạnh cấp 11, gió giật cấp 14, ở trạm DKI/19 quan trắc được gió mạnh cấp 13, giật cấp 15.

Vị trí tâm bão lúc 05 giờ: 8,3N-109,9E; cách Huyền Trân khoảng 110km, cách Côn Đảo khoảng 330km về phía Tây. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (100-135km/h), giật cấp 14.

Đường đi và vị trí cơn bão

Ngày 25/12, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến thời tiết Trung Trung Bộ; sau đó ảnh hưởng đến thời tiết Nam Trung Bộ kèm theo đó là ảnh hưởng của bão số 16. Sài Gòn có mưa vừa đến mưa lớn, kèm lốc xoáy, gió giật mạnh. Cùng lúc, Hà Nội trưa chiều hửng nắng, trời rét, nhiệt độ thấp nhất dưới 12 độ C. (Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương)

Do nằm sâu trong khối không khí lạnh và khô, thời tiết Bắc Bộ hôm nay giảm mây, ngày nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng trong đợt rét này ở vùng đồng bằng Bắc Bộ giảm xuống còn 11-14 độ C, ở các tỉnh vùng núi nhiệt độ giảm còn 7-10 độ C, vùng núi cao dưới 5 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiệt độ thấp nhất trong đợt rét này phổ biến 12-14 độ.

Ở vùng biển ngoài khơi Trung Bộ gió Đông Bắc có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 10. Biển động mạnh.

Thời tiết miền Đông Nam bộ, nhiều mây, có mưa vừa đến mưa to và dông. Trong cơn dông có thể kèm theo lốc xoáy và gió giật mạnh. Gió mạnh cấp 7, cấp 8, giật cấp 10. Nhiệt độ từ 21 - 29 độ C.

Thời tiết miền Tây Nam bộ, nhiều mây, có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong cơn dông có thể kèm theo lốc xoáy và gió giật mạnh. Gió mạnh cấp 9, cấp 10, giật cấp 13. Nhiệt độ từ 21 - 28 độ C./.

Các địa phương di dời dân, hoãn họp hành để ứng phó với bão số 16 VOV.VN - Tiền Giang và Sóc Trăng chuẩn bị sơ tán người dân đến nơi an toàn trong khi Bến Tre hoãn các cuộc họp không cần thiết để ứng phó với cơn bão số 16.

Học sinh TP.HCM được nghỉ học để tránh bão số 16 VOV.VN - Sở Giáo dục – Đào tạo TP.HCM đã chỉ đạo toàn bộ các trường trên địa bàn thành phố cho học sinh nghỉ học từ chiều 25/12 và cả ngày 26/12.