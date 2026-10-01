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Bắt đầu khắc phục vết nứt trên cao tốc Biên Hoà – Vũng Tàu

Thứ Năm, 17:23, 01/10/2026
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VOV.VN - Ngày 1/10, tại khu vực qua sông Buông, phường Phước Tân và đoạn gần Khu công nghiệp Tam Phước, phường Tam Phước, TP Đồng Nai, nhiều công nhân được huy động xử lý các vị trí xuất hiện lún cục bộ, nứt dọc trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Theo phương án được triển khai, sau khi cắt và bóc bỏ lớp bê tông nhựa trong phạm vi hư hỏng trên cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu nhà thầu sẽ xử lý nền, kết cấu theo giải pháp kỹ thuật được xác định, trải lớp vải địa gia cường rồi thảm trả lớp bê tông nhựa mới.

Phạm vi mặt đường xung quanh vị trí xuất hiện vết nứt cũng được rà soát nhằm phát hiện những điểm có dấu hiệu ảnh hưởng, qua đó xác định phạm vi cần thảm bù, bảo đảm độ bằng phẳng và êm thuận khi đưa vào khai thác trở lại.

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Đơn vị thi công tiến hành cắt và bóc bỏ lớp bê tông nhựa trong phạm vi hư hỏng (Ảnh: Minh Tuệ)

Theo kế hoạch, trong ngày 1/10, nhà thầu tập trung hoàn thành các công đoạn xử lý bước đầu, gồm cắt bóc lớp bê tông nhựa hư hỏng, thực hiện giải pháp gia cường và thảm trả mặt đường. Đồng thời, các vị trí lân cận tiếp tục được kiểm tra để bảo đảm việc xử lý không chỉ dừng ở phạm vi vết nứt mà đáp ứng yêu cầu về độ êm thuận của mặt đường sau khi hoàn thành.

Theo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Đồng Nai, qua kiểm tra, đoạn từ Km01+800 đến Km01+950 (qua sông Buông) theo chiều Đồng Nai đi TP.HCM và đoạn từ Km05+140 đến Km05+069 (gần KCN Tam Phước) theo chiều TP.HCM đi Đồng Nai xuất hiện hiện tượng lún cục bộ và vết nứt dọc mặt đường.

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Bên ngoài khu vực thi công, dòng xe vẫn nối nhau lưu thông trên cao tốc. (ảnh: Minh Tuệ)

Trước đó, ngày 22/9, đơn vị tư vấn thiết kế đã tiến hành khoan địa chất tại khu vực, đồng thời thực hiện thí nghiệm địa chất đối với hai hố khoan. Kết quả là cơ sở để các đơn vị đánh giá nguyên nhân, xác định phạm vi ảnh hưởng và đưa ra giải pháp xử lý phù hợp. Việc khoan, kiểm tra địa chất được thực hiện trong bối cảnh tuyến cao tốc đã đưa vào khai thác tạm, nhằm có thêm cơ sở kỹ thuật trước khi triển khai phương án xử lý mặt đường.

Lưu Sơn/VOV-TP.HCM
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