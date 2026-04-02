Ninh Bình chấn chỉnh hoạt động giết mổ động vật, siết chặt kỷ luật công vụ

Thứ Năm, 22:03, 02/04/2026
VOV.VN - Trước nguy cơ mất an toàn thực phẩm từ tình trạng vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ động vật bệnh, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu các đơn vị tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ.

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành công điện yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành và Chủ tịch UBND các xã, phường tăng cường quản lý hoạt động vận chuyển, giết mổ, kiểm dịch động vật trên địa bàn.

Chỉ đạo được đưa ra trong bối cảnh thời gian qua, cơ quan chức năng phát hiện một số vụ việc thu gom, vận chuyển, giết mổ và tiêu thụ lợn bệnh với quy mô lớn tại một số địa phương, làm gia tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh, ảnh hưởng đến an toàn thực phẩm và sức khỏe người dân.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Thực hiện Công điện số 26/CĐ-TTg ngày 30/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc, không có giấy chứng nhận kiểm dịch theo quy định. Đồng thời, đẩy mạnh truy xuất nguồn gốc, kiểm soát chặt hoạt động vận chuyển, tiêu thụ lợn trên địa bàn.

Sở Y tế được giao tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định về an toàn thực phẩm tại các cơ sở sơ chế, chế biến, kinh doanh sản phẩm động vật; xử lý nghiêm hành vi sử dụng động vật mắc bệnh, chết do bệnh làm thực phẩm; thực hiện lấy mẫu giám sát nguy cơ ô nhiễm vi sinh, tồn dư hóa chất, kháng sinh.

Sở Công Thương tập trung kiểm soát thị trường, kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp kinh doanh sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc; phối hợp truy xuất nguồn gốc thực phẩm không bảo đảm an toàn.

Công an tỉnh được giao chỉ đạo các lực lượng phối hợp với các ngành chức năng phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vận chuyển, buôn bán, tiêu thụ trái phép động vật, sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc, động vật ốm, chết lưu thông trên địa bàn.

UBND các xã, phường được yêu cầu rà soát, kiểm tra các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ, kiên quyết dừng hoạt động các cơ sở không bảo đảm điều kiện vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm; không để phát sinh các điểm nóng giết mổ trái phép. Đồng thời, xây dựng lộ trình chuyển đổi sang mô hình giết mổ tập trung, hiện đại.

Công điện nhấn mạnh việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ, xử lý nghiêm các trường hợp buông lỏng quản lý, góp phần bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Vân Hồng-CTVTrần Hồng/VOV.VN
Tin liên quan

Thủ tướng: Thành phần nào hưởng lợi lớn từ giá thịt lợn?
Thủ tướng: Thành phần nào hưởng lợi lớn từ giá thịt lợn?

VOV.VN - Thủ tướng đặt câu hỏi, liệu có tình trạng trục lợi ở giá thịt lợn hay không và yêu cầu các bộ, ngành làm rõ vấn đề này, đồng thời nêu biện pháp xử lý.

Thủ tướng: Thành phần nào hưởng lợi lớn từ giá thịt lợn?

Thủ tướng: Thành phần nào hưởng lợi lớn từ giá thịt lợn?

VOV.VN - Thủ tướng đặt câu hỏi, liệu có tình trạng trục lợi ở giá thịt lợn hay không và yêu cầu các bộ, ngành làm rõ vấn đề này, đồng thời nêu biện pháp xử lý.

Không phát hiện "thuốc an thần" trong thịt lợn sống
Không phát hiện “thuốc an thần” trong thịt lợn sống

Kết quả giám sát 5 mẫu thịt lợn tươi sống không phát hiện thấy có Prozil.

Không phát hiện “thuốc an thần” trong thịt lợn sống

Không phát hiện “thuốc an thần” trong thịt lợn sống

Kết quả giám sát 5 mẫu thịt lợn tươi sống không phát hiện thấy có Prozil.

Phát hiện gần 1 tấn nầm, mỡ lợn không rõ nguồn gốc
Phát hiện gần 1 tấn nầm, mỡ lợn không rõ nguồn gốc

Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Thanh Hoá đã bàn giao gần số hàng nầm và mỡ lợn không rõ nguồn gốc cho Chi cục quản lí thị trường để  tiêu hủy và xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ xe  

Phát hiện gần 1 tấn nầm, mỡ lợn không rõ nguồn gốc

Phát hiện gần 1 tấn nầm, mỡ lợn không rõ nguồn gốc

Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Thanh Hoá đã bàn giao gần số hàng nầm và mỡ lợn không rõ nguồn gốc cho Chi cục quản lí thị trường để  tiêu hủy và xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ xe  

