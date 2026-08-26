Bất ngờ nhận lại 100 triệu đồng chuyển nhầm

Trước đó, chị Nguyễn Thị Thùy (SN 1995, trú tại xã Phú Trung, TP. Đồng Nai) trong lúc thực hiện giao dịch chuyển khoản đã sơ suất chuyển nhầm 100 triệu đồng cho một tài khoản không quen biết. Ngay khi phát hiện sự cố, chị Thùy đã đến Công an xã Phú Trung trình báo và nhờ hỗ trợ.

Chị Thùy viết thư tay cảm ơn lực lượng chức năng

Tiếp nhận tin báo, Ban chỉ huy Công an xã Phú Trung nhanh chóng phân công cán bộ xử lý. Trực tiếp thụ lý vụ việc, Thiếu tá Nguyễn Viết Xuân đã khẩn trương xác minh thông tin và hướng dẫn chị Thùy thực hiện các thủ tục cần thiết theo đúng quy định.

Với tinh thần trách nhiệm và tinh thần vì nhân dân phục vụ, lực lượng công an đã hỗ trợ chị Thùy nhận lại toàn bộ số tiền 100 triệu đồng.

Thư cảm ơn được chị Thùy viết tay

Xúc động khi nhận lại tài sản, chị Thùy đã viết thư cảm ơn gửi đến tập thể Công an xã Phú Trung và cá nhân Thiếu tá Nguyễn Viết Xuân, bày tỏ sự trân trọng trước thái độ tận tụy, gần gũi và hỗ trợ hết lòng của các chiến sĩ.

Qua trường hợp này, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần cẩn trọng khi giao dịch qua tài khoản ngân hàng phải luôn kiểm tra kỹ số tài khoản, tên người nhận và nội dung trước khi xác nhận chuyển tiền, đặc biệt là các giao dịch giá trị lớn để tránh sự cố đáng tiếc xảy ra.