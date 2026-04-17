Bầu trời Hà Nội tối sầm lúc 9h, mưa dông bao phủ khắp nơi

Thứ Sáu, 10:54, 17/04/2026
VOV.VN - Lúc gần 9h sáng nay, bầu trời Hà Nội bất ngờ tối sầm do mây dông phát triển nhanh, cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trên diện rộng.

Khoảng 8h40 phút sáng nay (17/4), nhiều khu vực tại Hà Nội bất ngờ xuất hiện hiện tượng thời tiết xấu khi bầu trời nhanh chóng chuyển tối sầm, mây đen bao phủ.

Trời Hà Nội đột ngột tối sầm lúc 8h40 ngày 17/4 (Ảnh: Viên Minh)

Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, khảng gần 9h, khu vực nội thành Hà Nội xuất hiện mưa dông kèm gió mạnh, nhiệt độ ngoài trời giảm nhanh.

Người dân cho biết, chỉ trong thời gian ngắn, bầu trời từ trạng thái sáng chuyển sang tối rõ rệt, tầm nhìn bị hạn chế rõ rệt, nhiều gia đình phải bật đèn điện để sinh hoạt.

Bầu trời Hà Nội khu vực phường Hà Đông tối sầm, mây đen bao trùm (Ảnh: Viên Minh)

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho hay, thời điểm 8h15 trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy, vùng mây đối lưu từ phía Tây Bắc đang di chuyển về khu vực Hà Nội (Trung Giã, Nội Bài, Sóc Sơn). Vùng mây này có xu hướng di chuyển theo hướng Đông Đông Nam và mở rộng thêm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo trong khoảng 15 phút đến 3 giờ tới (tính từ thời điểm 8h15), các khu vực như Trung Giã, Kim Anh, Nội Bài, Sóc Sơn có mưa rào và dông, sau đó vùng mây có thể lan sang các phường, xã lân cận khác và nội thành Hà Nội.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

9h10 ngày 17/4 tại phường Hà Đông, Hà Nội (Ảnh: Viên Minh)

Tại tỉnh Thái Nguyên, người dân cũng ghi nhận hiện tượng thời tiết tương tự khi bầu trời chuyển tối đen vào khoảng 7h30 đến 8h sáng. Mây dày, thấp và phát triển nhanh khiến ánh sáng bị che khuất, tầm nhìn giảm rõ rệt. Một số khu vực ghi nhận gió giật mạnh kèm theo mưa dông.

Theo phản ánh của người dân, chỉ trong thời gian ngắn, điều kiện ánh sáng thay đổi đột ngột từ sáng rõ sang tối sẫm, khiến nhiều hộ gia đình phải bật đèn sinh hoạt ban ngày. Hoạt động ngoài trời bị hạn chế do thời tiết diễn biến bất lợi.

Nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên lúc 7h30 tối đen như ban đêm (Ảnh: Ngọc Dung)

Trước diễn biến thời tiết phức tạp, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai đề nghị người dân chủ động các biện pháp ứng phó. Trong đó, cần gia cố mái tôn, nhà tạm, biển quảng cáo; cắt tỉa cây xanh có nguy cơ gãy đổ; kiểm tra hệ thống điện để hạn chế sự cố khi xảy ra dông lốc.

Khi xảy ra mưa dông, người dân được khuyến cáo ở trong nhà hoặc công trình kiên cố, tránh trú dưới gốc cây lớn, không đứng gần cửa kính hoặc khu vực trống trải. Việc sử dụng thiết bị điện trong thời điểm có sét cũng cần hạn chế để đảm bảo an toàn.

Trong trường hợp xuất hiện mưa đá, người dân cần nhanh chóng tìm nơi trú ẩn an toàn, bảo vệ người và tài sản, đặc biệt là các vật dụng dễ vỡ, mái tôn yếu. Sau khi mưa dông kết thúc, người dân cần kiểm tra lại hệ thống điện, đề phòng dây điện đứt, cây đổ hoặc các khu vực có nguy cơ mất an toàn.

Một số hình ảnh ghi nhận tại Hà Nội trong sáng 17/4:

Bầu trời Hà Nội tối sầm sáng 17/4.
Gần 9h sáng nhưng bầu trời vẫn tối sầm.
Dự báo trong khoảng 1-3 giờ tới Hà Nội có mưa rào và dông.
Mây đen đang ùn ùn kéo về khu vực trung tâm Hà Nội.
Viên Minh-Khắc Duy/VTC News
Không khí lạnh yếu gây mưa dông, nhiều nơi đề phòng lốc sét và mưa đá
Không khí lạnh yếu gây mưa dông, nhiều nơi đề phòng lốc sét và mưa đá

VOV.VN - Do ảnh hưởng của không khí lạnh yếu, ngày 17/4 khu vực Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và cao nguyên Trung Bộ xuất hiện mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh, kèm theo lũ quét, sạt lở đất và ngập úng tại vùng trũng thấp.

Dông lốc, mưa đá ở Lào Cai gây thiệt hại ước tính hơn 30 tỉ đồng

VOV.VN - Theo thông tin từ Cục Quản lý Đê điều và Phòng, chống thiên tai, từ đêm 15/4 đến rạng sáng 16/4, trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã xảy ra mưa nhỏ đến mưa vừa, có nơi mưa to kèm theo dông, lốc, mưa đá và gió giật mạnh, gây thiệt hại đáng kể về người và tài sản.

Bắc Bộ sắp đón mưa dông, có khả năng xuất hiện mưa to đến rất to

VOV.VN - Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết trên cả nước đang có sự phân hóa rõ rệt, khi nắng nóng tại Bắc Bộ dần suy yếu trong khi Trung Bộ vẫn duy trì nền nhiệt cao, có nơi đặc biệt gay gắt.

